Merano, la polizia rintraccia e arresta due uomini, già condannati per vari reati
Merano, i due erano residenti in città: uno, condannato a Rovereto, deve scontare tre anni e mezzo per lesioni e ricettazione, l’altro 1 anno e 6 mesi per lesioni personali e maltrattamenti in famiglia
MERANO. La polizia ha rintracciato e arrestato a Merano due persone, entrambe residenti in città, in esecuzione di distinti provvedimenti restrittivi emessi dalle Procure della Repubblica di Rovereto e Bolzano.
Gli interventi sono stati eseguiti dagli agenti del Commissariato di Merano. Il primo arresto riguarda un cittadino italiano di 59 anni, destinatario di una pena complessiva superiore ai tre anni e mezzo di reclusione.
L’uomo deve espiare condanne definitive per diversi reati, tra cui resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali e ricettazione. A suo carico risulta inoltre il mancato superamento del periodo di misura alternativa alla detenzione, a cui era stato sottoposto fino a settembre 2025.
Il secondo provvedimento ha interessato un cittadino algerino di 66 anni, condannato in via definitiva a un anno e sei mesi di reclusione per lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. Entrambi gli arrestati sono stati trasferiti alla Casa circondariale di Bolzano, dove sconteranno le pene previste.