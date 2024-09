A Merano gli stati generali sull’intelligenza artificiale

MERANO. Saranno in qualche modo gli “stati generali” sul tema dell’intelligenza artificiale, con esperti, innovatori e rappresentanti d’aziende - tra cui i big delle telecomunicazioni - provenienti da tutt’Italia. Ma sarà anche un’occasione per un confronto fra i meranesi e la tecnologia, una piattaforma di dibattito sul gap culturale e di conoscenza che divide chi utilizza le tecnologie più recenti da chi non ne approfitta, offrendo idee e prospettive. Oltre 500 persone presenzieranno al laboratorio Jazz’Ainn e al parallelo (e simultaneo) Digital Equity Festival previsto a Merano fra il 7 e l'11 ottobre.

Sviluppo

«L’obiettivo è quello di selezionare e sviluppare idee e procedure, format e strumenti in grado di ridurre il digital divide (il divario esistente tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell'informazione e chi ne è escluso) a favore dell'intera popolazione. Merano sarà quindi laboratorio per lo sviluppo di iniziative di equità digitale che potranno essere valide anche per altri Comuni e comunità» spiega Nerio Zaccaria, assessore comunale all’innovazione. Sono stati individuati i diversi tavoli di lavoro in programma nel corso dei due eventi che occuperanno varie sale della città. «Avvicinare la collettività ai nuovi sistemi tecnologici, promuovere un turismo sostenibile, nuove soluzioni e opportunità nella gestione dell'energia e dei rifiuti, stili di vita e anziani attivi, forme di sicurezza urbana: sono questi i temi che, su nostra esplicita richiesta, sono stati accolti nel più ampio programma del living lab Jazz'Ainn e sui quali saranno chiamati a confrontarsi luminari e addetti ai lavori».

Scrematura

Per comporre i tavoli di aziende/esperti si è passati attraverso una scrematura, fra gli oltre 120 candidati ne sono stati selezionati circa la metà. «I vari temi sono stati inseriti anche nel programma del Digital Equity Festival, che però chiamerà in causa altri attori. Mentre a Jazz’Ainn interverranno innovatori provenienti dal resto d'Italia, il festival è stato concepito più per il nostro territorio, e quindi per l'apparato amministrativo e politico, per il mondo dell'imprenditoria locale, per i giovani e per seniores» chiarisce Paolo Ferigo, coordinatore del Digital Equity Festival.

I luoghi

Il Jazz’Ainn con i sui tavoli tecnici si terrà presso la sala civica di via Huber 8. L’organizzazione fa capo alla fondazione Ampioraggio, organismo di ricerca giuridicamente riconosciuta la cui missione è la divulgazione dei temi connessi all’innovazione e allo sviluppo sostenibile, favorendo l’incontro degli attori del settore attraverso l’ecosistema nazionale di innovatori aderenti allo stesso sodalizio. Il Digital Equity Festival , frangia più “locale” della manifestazione che mira a fornire ricadute sul territorio senmpre in termini di innovazione, andrà invece in scena al Centro per la cultura di via Cavour 1, eccezion fatta per la giornata dedicata al city challenge, incentrato sul della sicurezza urbana, che si svolgerà al Centro Mind all’interno dell’ippodromo. I case giver selezionati per Jazz'Ainn 2024 rappresentano un ampio spettro di settori e tematiche, tutti accomunati dall’impegno verso l’innovazione sostenibile e il progresso tecnologico e soprattutto alla generazione di investimenti concreti, puntando a promuovere l’adozione di soluzioni innovative delle start up e renderle disponibili a imprese e territori con il supporto di technicolor, investitori e incubatori.

I big

Da segnalare le partecipazioni di alcuni grandi aziende che verranno a Merano per incontrare start up e piccole medie imprese innovative e verificare l’adozione di soluzioni da portare sul mercato: Tim (che girerà anche un docufilm sull’evento), Alma viva, Fastweb, Dindin 3, Wc Itala, Business Integrati on Partner (BIP), Inferto.

I concerti

I laboratori si chiamano Jazz’Ainn non oper caso: il think tank è nato tempo fa come costola di un festival musicale. E anche a Merano verranno proposti tre concerti il più notevole dei quali con il famoso trombettista Fabrizio Bosso.