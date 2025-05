A Merano Katharina Zeller supera Dal Medico

MERANO. Si profila una sfida tra il sindaco uscente Dario Dal Medico, sostenuto da tre civiche, e la sua vice Katharina Zeller (Svp e Mutiges-Merano coraggiosa) a Merano, con Ulrike Ceresara (centrosinistra) a fare da ago della bilancia.

ore 5.45

Rispetto al precedente aggiornamento, il sindaco uscente Dario Dal Medico, sostenuto da tre civiche, viene superato dalla sua vice Katharina Zeller (Svp e Mutiges-Merano coraggiosa). La seconda si porta a quota 33%, mentre il primo scdende al 31,7%. Staccata la candidata del centrosinistra Ulrike Ceresara, al 23,2. Elena Da Molin del centrodestra scende al 9,5% e Jasmine Netschada di Sft si porta al 2,7%.

Ore 2.30

Quando è stato completato oltre metà dello spoglio, Dal Medico è avanti con oltre il 35% dei voti, con Zeller che sfiora il 30%.

La candidata del centrosinistra è invece più staccata, al 21,3%. Seguono Elena Da Molin del centrodestra (11,6%) e Jasmine Netschada di Sft al 2,5%.

Bassa l’affluenza, che non ha raggiunto il 50% degli aventi diritto, fermandosi al 49,3%.

Molto soddisfatta Katharina Zeller: "Il nostro messaggio è arrivato, non mi aspettavo questo risultato della Svp. Non ci sono accordi con il centrosinistra in vista del ballottaggio, da domani vedremo".