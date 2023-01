Abbattuto a Merano un cedro del Libano ultracentenario: scoppia la polemica

MERANO. Si trovava in via Speckbacher, nel giardino di un istituto di accoglienza. Da tutta la cittadinanza era considerato come patrimonio naturale di Merano: cento anni di presenza non sono pochi.

Ma il cedro di Libano è stato abbattuto oggi, e l’intervento delle motoseghe ha subito fatto scattare un vespaio di polemiche sul web.

Foto da Facebook, “Salviamo gli alberi di Merano”