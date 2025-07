Acqua infestata da erbe e zanzare, proteste dei residenti a Sinigo

SINIGO. Come è già successo, con il caldo torrido e le piogge degli ultimi giorni la questione falda ritorna a farsi sentire a Sinigo, così come le lamentele dei residenti. In particolare, in via Fermi e nelle zone vicine, dove il livello della falda è fortemente influenzato dalle precipitazioni atmosferiche, quindi dall'ingrossamento dell'Adige, le piogge hanno di nuovo riempito il rio di Nova che corre adiacente al campo da calcio e al laghetto per immettersi nel fiume.

E l'ingrossamento del rio di Nova sta provocando la crescita di mucillagini maleodoranti, oltre a un aumento dell'acqua stagnante. Le conseguenze sono la proliferazione di zanzare e altri insetti e la presenza di ratti che vanno talvolta a finire nelle abitazioni nei paraggi. Inoltre, viste le condizioni della zona, per i residenti diventa complicato sostare in quell'area appunto per la presenza di insetti fastidiosi. Al momento dell'insediamento, la sindaca Katharina Zeller aveva promesso di voler tenere tra le proprie competenze la questione della falda, come del resto aveva fatto il predecessore Dario Dal Medico. Competenza che nei fatti poi però è stata assunta dal vice sindaco Nerio Zaccaria, che resta quindi l'interlocutore di riferimento.

Negli anni scorsi l'amministrazione comunale ha provveduto, con una serie di studi che proseguono tuttora, a monitorare i vari movimenti ascensionali delle due falde (una di superficie e una più in profondità) che corrono nel sottosuolo paludoso di Sinigo per cercare di comprendere quali provvedimenti sarebbero stati necessari per mitigarne gli effetti sulle abitazioni, vedi i frequenti allagamenti delle cantine e degli scantinati soprattutto in zona piazza Vittorio Veneto e via Fermi.

Allo stesso tempo, sono già stati attivati alcuni interventi, in particolare l'impermeabilizzazione di rio Montefranco ma non solo. Studi e interventi peraltro non hanno mai del tutto soddisfatto i residenti, che da sempre chiedono un piano d'azione ad ampio raggio con investimenti cospicui e soluzioni non tampone, come la riattivazione dell'idrovora di via Fermi. Oltre che al centro delle vicende post elettorali riguardanti la formazione della giunta e la distribuzione di incarichi e competenze, la questione della falda di Sinigo è stata ravvivata di recente anche dall'abbattimento, non gradito dagli abitanti, di due grandi pioppi all'interno del centro sportivo.Il loro taglio, motivato dal precario stato di salute, ha evidenziato negli alberi un'abbondante quantità di acqua dovuta, con tutta probabilità, all'infiltrazione dalla falda.