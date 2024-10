Ancora un incidente a Merano: due auto coinvolte, un idrante spezzato e strada allagata

MERANO. Due auto si sono rese protagoniste di un grosso incidente a Merano nel pomeriggio di sabato. Intorno alle 16:30, il conducente di un’utilitaria proveniente da via XXX Aprile avrebbe mancato di dare la precedenza a una Jeep che procedeva su corso della libertà in direzione stazione. Lo scontro tra le due auto ha scaraventato la Jeep contro un idrante antincendio a colonnina posizionato sul marciapiede che all'impatto si è piegato causando la fuoriuscita di acqua sulla carreggiata.

L'uomo al volante dell’utilitaria è stato trasportato all'ospedale in condizioni non gravi. Sono invece durate 70 minuti le complesse operazioni di ripristino della viabilità. Nel mentre, una città spaccata in due. Nel mentre, l’acqua si riversava dall’idrante sulla carreggiata con un ritmo di circa 150 litri di acqua al minuto, per un totale di circa dieci metri cubi. Per precauzione, fino allo spegnimento del getto d'acqua, la Jeep incastrata sopra l'idrante non è stata spostata. Solo alle ore 17.40, con l'arrivo dei tecnici dell'ASM, grazie all'ausilio di speciali strumenti, il getto d'acqua è stato interrotto. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Merano, coordinati dal comandante Alfred Strohmer e i Carabinieri. L'incidente di sabato pomeriggio segue quello altrettanto spettacolare di venerdì, con una vettura ribaltatasi a pochi metri di distanza e sempre su corso della libertà.