Andreas Gallia non ce l’ha fatta, è morto dieci giorni dopo l’incidente in bici

MALLES/BOLZANO. Il cuore di Andreas Gallia, ciclista di 19 anni di Burgusio vittima di un grave incidente stradale in bici a Mazia lo scorso 18 agosto, ha cessato di battere ieri mattina (27 agosto) alle 4.55 nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Maurizio di Bolzano dove era ricoverato da dieci giorni.

Aveva trascorso le prime notti in neurochirurgia ma poi le sue condizioni si sono aggravate e si era reso necessario il suo trasferimento in rianimazione. Il giorno della caduta, alle 17, era andato a trovare la nonna a Mazia e, secondo il racconto di alcuni conoscenti, stava andando in sella alla sua mountain bike ad incontrare gli amici di sempre ai «Giochi medievali» a Sluderno.

L’articolo completo di Massimiliano Bona e Bruno Pileggi sull’Alto Adige di oggi e sull’edizione digitale