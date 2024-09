Asilo bilingue a Merano, Verdi e Team K contro la Svp: «E’ fuori dal tempo»

MERANO. Verdi e Team K, ognuno per la sua strada ma uniti in concetti e intenzioni, rispondono alla Svp che ha "rimbalzato" il progetto pilota per una sezione bilingue in una scuola dell'infanzia, che comunque sarebbe ancora a individuare, a Merano. La stessa Stella alpina aveva approvato la mozione sulla messa in atto del progetto, presentata due anni fa dal Team K, salvo poi, ora che ha preso forma, defilarsene.

Il progetto è stato presentato pochi giorni fa nella conferenza stampa sulle decisioni di giunta, in municipio, da un gruppo trasversale fra maggioranza e opposizioni. In prima fila c'erano l'assessora Emanuela Albieri (Civica) e le consigliere comunali Sabine Kiem (Team K), Julia Dalsant (Verdi) e Beatrice Calligione (Civica), facenti parte del gruppo di lavoro sul tema. C'era il sindaco Dario Dal Medico che sostiene l'iniziativa. Nessuno della Svp.

I Verdi.

È una battaglia, quella della scuola bilingue, sulla quale i Verdi insistono da anni. E dal 2023 il gruppo consiliare dei Verdi in Provincia ha anche lanciato una petizione che si appresta ad arrivare alle 2.500 firme. In una nota affermano: «Un progetto pilota per una scuola dell'infanzia bilingue potrebbe dare risultati preziosi per la formazione bilingue in Alto Adige. Trattandosi di un'offerta aggiuntiva, garantirebbe il mantenimento delle strutture in lingua tedesca e italiana. Nessuna minaccia quindi per il gruppo linguistico tedesco. L'esposizione a una seconda o terza lingua si è ormai palesemente dimostrata come proficua già nei primi anni di vita e non rappresenta in sé un carico eccessivo per i bambini», spiega la portavoce del gruppo consiliare meranese Julia Dalsant. Un appello, quello dei Verdi, a guardare oltre al proprio steccato. «Nel programma di governo cittadino c'è l'istituzione di sezioni di scuola dell'infanzia bilingue: istituzione di una sezione bilingue nella scuola per l'infanzia, eventualmente proseguendo con progetti pilota», ricorda il consigliere comunale Florian Mayr, dito puntato verso la vicesindaca Katharina Zeller alla quale viene chiesta maggiore coerenza con gli impegni assunti.

La mozione.

La proposta pilota di scuola dell'infanzia bilingue segue l'approvazione pressoché unanime in consiglio (Svp compresa) di una proposta avanzata dal Team K nel 2022. La Stella alpina ora si è smarcata dalle conclusioni del gruppo di lavoro cittadino che ne è scaturito e al quale non ha partecipato. «Era piuttosto prevedibile che la Svp non sarebbe riuscita a liberarsi dai propri fantasmi, nemmeno a Merano, dove ama presentarsi come cosmopolita e verde» commenta la consigliera verde Clauda Bellasi. «Un progetto pilota sarebbe semplicemente un'offerta aggiuntiva che paradossalmente potrebbe addirittura rallentare il forte afflusso di bambini verso le strutture tedesche», scrive la consigliera in relazione all'allarme lanciato da Zeller sulla "italianizzazione" delle scuole tedesche in città. Continua Bellasi: «Ci sono molte famiglie in attesa di un'opportunità simile e non sarebbe neppure difficile reperire il personale specializzato disposto a lavorare in una scuola dell'infanzia bilingue. È questo un tema che interessa famiglie di tutti i gruppi linguistici e non solo quelle di lingua italiana, come sottolineato invece più volte dalla vice sindaca Zeller che ora sembra avere cambiato idea», osserva la consigliera Bellasi. Sostenendo il gruppo di lavoro interpartitico nato dalla esigenza di offrire alla popolazione una scuola che guardi nel futuro, nella loro nota i Verdi chiariscono gli obiettivi di questa terza e parallela via all'educazione delle giovani generazioni: «Una scuola dell'infanzia bilingue promuove a convivenza interetnica, la pariteticità di entrambe le lingue e la sensibilizzazione linguistica di bambini e bambine dai 3 ai 6 anni. Entrambe le lingue sarebbero ugualmente presenti nella didattica e nella formazione dei bambini che avrebbero inoltre il vantaggio di vivere in un contesto educativo che le presenta e le promuove entrambe. Ciò significa che nessuna delle due lingue verrebbe svantaggiata rispetto all'altra».

Il Team K.

«L'assessore Achammer sta alimentando l'ormai anacronistico timore che un modello formativo bilingue sia la campana a morto per l'insegnamento della madrelingua», premette la nota rilasciata dal Team K. Dice Sabine Kiem, consigliera comunale e, come detto, componente del gruppo di lavoro che ha formalizzato l'iniziativa: «È stato detto chiaramente che il progetto pilota è un'opzione aggiuntiva e che neanche una sezione di asilo di lingua tedesca verrà eliminata. L'introduzione in Alto Adige di una scuola dell'infanzia bilingue, con un numero uguale di bambini di entrambe le lingue provinciali, è un passo importante verso la promozione del bilinguismo, della competenza interculturale e dell'uguaglianza. La quotidianità dell'asilo non solo promuove le competenze linguistiche dei bambini, ma getta anche le basi per una società che sia sempre più comunità, basata sul rispetto e sulla comprensione reciproca. È giunto il momento di investire insieme nel futuro e di promuovere la diversità culturale dell'Alto Adige come punto di forza». Le difficoltà della Svp nell'aprirsi all'educazione multilingue e ai nuovi modelli pedagogici, secondo il Team K sono evidenti nella critica ai modelli di scuola bilingue, nel rifiuto della Scuola europea riconosciuta, nelle esitazioni sulla Scuola internazionale e nel rifiuto di trasferire il modello di scuola paritaria ladina, tanto lodato dalla stessa Svp, alla scuola tedesca. «Il celebre neuroscienziato Gerald Hüther - afferma Alex Ploner, consigliere provinciale del Team K - una volta mi ha detto in una conversazione che il cambiamento nelle scuole deve partire soprattutto dai genitori. E proprio i genitori si sono da tempo attivati sulla questione e iscrivono i figli negli asili dell'altro gruppo linguistico. La politica educativa della Svp continua a cercare di impedire proprio quello che i genitori desiderano per i loro figli: un asilo bilingue. Questo porta poi ai problemi che si verificano più tardi nella scuola primaria, ma anche nei livelli scolastici successivi, dove i nostri figli si ritrovano con scarse competenze linguistiche, anche nella loro lingua madre. La responsabilità in questo caso deve essere chiaramente attribuita e va ricercata nella politica educativa obsoleta della Svp. Invece di impedire il passo verso il futuro che è stato fatto a Merano, l'Svp dovrebbe fare esattamente il contrario, per poi valutare con oggettività i risultati. La retorica della paura deve lasciare il posto alla consapevolezza - scientificamente fondata - che più lingue impariamo, più miglioriamo anche le nostre competenze nella nostra madrelingua. Le persone plurilingui sono mentalmente più flessibili, culturalmente più aperte e in generale meglio attrezzate per il mondo globalizzato».