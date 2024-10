Auto prese a mazzate: torna l'incubo dei vandali

MERANO. È caccia agli autori dei raid vandalici che nella notte fra sabato e domenica hanno brutalizzato lunotti, parabrezza e finestrini di almeno venti auto in diverse zone della città. Vetri infranti e danni per diverse migliaia di euro, sommando gli effetti della furia cieca che si è abbattuta in via XXX Aprile nella prima cintura del centro cittadino, ma anche a Maia Alta in via Schaffer e in via Salita alla Chiesa. Scorrerie a macchia di Leopardo sulla mappa cittadina, accomunate da un comune denominatore: ai danneggiamenti, pare non corrispondere alcun furto. Vandalismi fini a se stessi. O forse altro? Torna ad affacciarsi l'incubo che riporta alle analoghe incursioni che, per alcuni mesi, nel 2023, avevano causato danni in serie ad autovetture posteggiate in diverse zone della città e in diverse notti.

Quanti autori?

Le indagini starebbero puntando i fari anche sui canali social, per verificare che non ci sia stata, la notte fra sabato e domenic, una sorta di challenge fra gang. La distanza fra i teatri dove si sono concretizzate le scorribande si può coprire in pochi minuti con mezzi motorizzati, a piedi la strada è ben più lunga. Gli inquirenti non possono dunque escludere che a compiere i raid siano stati autori diversi.

Il quadro

Chi indaga sta vagliando le diverse piste, comprese quelle legate alle videocamere. Una decina le auto colpite in via XXX Aprile, in particolare nel tratto compreso fra la passeggiata Lungopassirio e via Carducci, dove però non vi sarebbero telecamere. Altre sei auto hanno subito il "maltrattamento" nel piccolo posteggio davanti all'ex Böhler, in via Schaffer, a quanto pare verso le 3 del mattino. La scia di devastazione ha travolto ance via Salita alla Chiesa a Maia Alta, dove sarebbero stati frantumati i vetri di una decina di vetture in sosta. L'ordine temporale delle azioni è ancora da ricostruire nel dettaglio.

Nessuna selezione o relazione fra i bersagli dei vandali: sono state prese di mira veicoli con diverse targhe, compresi quelli appartenenti a turisti che soggiornavano in strutture ricettive che - come gli altri - hanno solo avuto la sfortuna di trovarsi posteggiati al posto sbagliato nel momento sbagliato.

Il puzzle

Rimettere insieme i pezzi dei finestrini è impossibile, rimettere insieme i pezzi del puzzle per risalire agli autori è quanto stanno facendo i responsabili delle indagini. Sulla base di testimonianze, e per quanto possibile delle riprese delle videocamere, ma anche indagando sui social per verificare qualche eventuale passo falso. Fra gli elementi del fascicolo c'è il fatto che per infrangere parabrezza e finestrini siano stati usati, con ogni probabilità, oggetti quali una mazza o un martello.