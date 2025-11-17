Beacharena di Sinigo, arriva  “Un sabato da campioni” con le star del beachvolley

MERANO. La Beacharena di Sinigo, in via Nazionale, ospiterà sabato 22 novembre “Un sabato da campioni”, una giornata interamente dedicata al beachvolley con la partecipazione di alcuni tra i più importanti atleti e tecnici italiani. L’ingresso sarà libero.

L’iniziativa, promossa da Meranarena, è stata presentata questa mattina al centro sportivo di Sinigo alla presenza del vicesindaco Nerio Zaccaria, dell’assessora allo sport Barbara Hölzl, del presidente della società inhouse del Comune Luca Bordato e della direttrice Sandra Zambianco.



«Siamo lieti che Meranarena continui a promuovere lo sport con nuove iniziative, valorizzando strutture moderne come la Beacharena», ha affermato Nerio Zaccaria, ricordando come l’impianto si aggiunga ai campi da padel di via Piavel tra le eccellenze cittadine. Il vicesindaco ha auspicato che lo spazio possa in futuro essere scelto anche dalla federazione per ritiri e attività delle rappresentative nazionali.



Apprezzamenti sono arrivati anche dall’assessora Barbara Hölzl, che ha sottolineato il valore educativo e sociale della manifestazione: «L’evento offrirà un’occasione unica per assistere a momenti di sport di altissimo livello e per incontrare da vicino i protagonisti. Mi auguro che i più giovani colgano questa opportunità: ogni minuto dedicato allo sport è un investimento nella salute e nella crescita personale».



A illustrare gli ospiti è stato Alessandro Scavizzi, coordinatore della Beacharena. A Merano arriveranno infatti Daniele Lupo (argento olimpico 2016, tre volte campione europeo, cinque volte campione italiano), Marco Solustri (tra gli allenatori italiani più noti al mondo), Jakob Windisch (campione italiano 2021), Carlo Bonifazi (campione italiano 2023) e Michael Burgmann, considerato uno dei migliori giovani talenti del beachvolley nazionale.

La giornata proporrà incontri, dimostrazioni tecniche e momenti di confronto con atleti e staff, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico, soprattutto quello più giovane, a una disciplina in continua crescita. L’appuntamento è per sabato 22 novembre alla Beacharena di Sinigo.