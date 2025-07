Cade col monopattino, grave un 62enne a Merano

MERANO. Incidente in monopattino ieri sera (30 luglio) poco prima delle 22 a Maia Alta. Un uomo di 62 anni alla guida di un mezzo elettrico è caduto in via Virgilio.

Soccorso dai sanitari della Croce Bianca, l’uomo ha riportato gravi traumi. E’ stato intubato e portato d’urgenza all’ospedale di Bolzano.

Sul posto i carabinieri per i rilievi.