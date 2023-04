Camion carico di pane finisce tra i meleti alla Curva di Rablà, ferito il conducente

BOLZANO. Un camion carico di pane è finito fuori strada ribaltandosi in un frutteto. E’ successo la scorsa notte (24 aprile) alla Curva di Rablà.

Ferito, non grave, il conducente, un trentino di 54 anni, trasportato in ambulanza all’ospedale di Merano per accertamenti.

Sul posto i vigili del fuoco di Rablà per la messa in sicurezza dell'area e il ripristino della sede stradale. I vigili del fuoco di Bolzano sono intervenuti con l’autogru per recuperare il mezzo pesante.

Rilievi dei carabinieri.