Le ultime
11:45
Fs, nel 2025 già consegnati 61 treni regionali
11:30
Piantedosi, 'sgombero Leoncavallo dimostra tolleranza zero'
11:23
Urso, 'presto altri soggetti per l'ex Ilva, nessuno spezzatino'
11:21
L'indice Pmi Europa cresce per il terzo mese consecutivo a 51,1
11:19
Nagel, 'opportunità mancata, soci in conflitto di interesse'
10:57
L'assemblea di Mediobanca boccia l'ops su Banca Generali
10:40
Media, attacchi Idf su Gaza, 6 palestinesi uccisi dall'alba
10:13
Guterres, 'fondamentale immediato cessate il fuoco a Gaza'
10:02
Zelensky, testato con successo missile con gittata da 3000 km
09:56
Zelensky, incontro con Putin solo dopo l'accordo sulle garanzie
L’operazione

Controlli straordinari a Merano: posti di blocco e pattuglie in azione

La decisione del questore Ferrari per una misura “ad alto impatto”: identificate 100 persone

MERANO. Nella giornata del 20 agosto 2025 il questore Giuseppe Ferrari ha disposto a Merano dei controlli straordinari del territorio ad “alto Impatto”,a cui hanno preso parte la polizia di Stato, con gli uomini del Reparto Prevenzione Crimine, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, con unità cinofile antidroga e la polizia municipale.

L’attività operativa si è focalizzata nella zona centrale della città del Passirio, dapprima presso la stazione ferroviaria di Merano Centrale e il parco contiguo, successivamente al centro storico. Sono stati effettuati due posti di controllo in via IV Novembre, all’altezza dell’ingresso della Mebo, procedendo al controllo sia in ingresso che in uscita dalla città, e all’identificazione dei soggetti a bordo dei veicoli.

Poi un ulteriore posto di controllo è stato effettuato in centro, in piazza Teatro, mentre altro personale di polizia ha effettuato una pattuglia appiedata in via Portici, e corso Libertà, stazionando nei pressi di piazza della Rena e delle Terme di Merano. Si è proceduto al controllo avventori presso alcuni bar, nel complesso durante il servizio sono stati identificati 100 soggetti, controllati 17 veicoli in tre posti di controllo e sono stati effettuati 6 controlli avventori ad esercizi pubblici.

Altre notizie
Sanità

Neonati morti in ospedale, Messner respinge la caccia ai colpevoli a tutti i costi: «Basta speculazioni»

L’assessore alla salute torna a esprimere vicinanza alle famiglie e spiega: «La cura dei neonati prematuri è una continua sfida in equilibrio precario, spesso tra la vita e la morte. Ogni intervento medico deve essere valutato con la massima cura, eppure non ci sono garanzie»

ACCERTAMENTI "Verifiche su eventuali carenze igieniche"
IL DRAMMA Deceduti a poche ore l'uno dall'altro
LE IPOTESI Si studia la contaminazione dei biberon 
I GENITORI «Vogliamo la verità»

Attualità
Ambiente

Spagna in fiamme: emissioni record, il fumo arriva in Scandinavia

Le emissioni in Spagna sono arrivate a livelli senza precedenti, mentre il fumo dei roghi ha raggiunto il nord Europa, compromettendo l'aria in vaste aree: oltre agli incendi europei, per la questione "inquinamento", c'è da considerare anche il momento delicato del Canada che, come buona parte dell'Europa meridionale, sta soffrendo i roghi 