Controlli straordinari a Merano: posti di blocco e pattuglie in azione

MERANO. Nella giornata del 20 agosto 2025 il questore Giuseppe Ferrari ha disposto a Merano dei controlli straordinari del territorio ad “alto Impatto”,a cui hanno preso parte la polizia di Stato, con gli uomini del Reparto Prevenzione Crimine, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, con unità cinofile antidroga e la polizia municipale.

L’attività operativa si è focalizzata nella zona centrale della città del Passirio, dapprima presso la stazione ferroviaria di Merano Centrale e il parco contiguo, successivamente al centro storico. Sono stati effettuati due posti di controllo in via IV Novembre, all’altezza dell’ingresso della Mebo, procedendo al controllo sia in ingresso che in uscita dalla città, e all’identificazione dei soggetti a bordo dei veicoli.

Poi un ulteriore posto di controllo è stato effettuato in centro, in piazza Teatro, mentre altro personale di polizia ha effettuato una pattuglia appiedata in via Portici, e corso Libertà, stazionando nei pressi di piazza della Rena e delle Terme di Merano. Si è proceduto al controllo avventori presso alcuni bar, nel complesso durante il servizio sono stati identificati 100 soggetti, controllati 17 veicoli in tre posti di controllo e sono stati effettuati 6 controlli avventori ad esercizi pubblici.