Detenuto in permesso premio sorpreso a spacciare: arrestato a Merano

BOLZANO. Un 40enne italiano, detenuto in permesso premio, è stato arrestato dai carabinieri di Merano per possesso di droga.

La vicenda è nata nei giorni scorsi, durante un servizio svolto in uno dei locali più gettonati della città del Passirio, quando i militari notavano l’uomo, già conosciuto, avvicinarsi agli avventori in maniera frettolosa per poi allontanarsi. Il modo strano di approcciarsi ai giovani e in particolare il fatto di intrattenersi nei locali fino all’orario di cena aveva insospettito gli investigatori a tal punto da aprire immediatamente l’indagine e dopo qualche giorno di pedinamenti, appostamenti e raccolta di informazioni, è scattata l’operazione che ha portato al controllo del sospettato.

Il 40enne è stato trovato in possesso di un involucro di nylon contenente 10 grammi di cocaina pronta per lo spaccio, mentre la successiva perquisizione presso la sua abitazione ha consentito di trovare quasi 700 grammi di marijuana, una modica quantità di hashish e tre bilancini di precisione.

Nel corso dell’operazione emergeva anche il motivo per cui l’uomo non si intratteneva a lungo nei locali: si tratta di un detenuto al quale era stato concesso un permesso premio con la prescrizione di rientrare a casa entro le 21.

L’uomo è stato portato in carcere a Bolzano.