Le ultime
10:23
Sale a oltre 800 morti bilancio del sisma in Afghanistan
10:22
Modi a Putin, 'stop alla guerra in Ucraina quanto prima'
10:21
Tv, 'Bibi respinge richiesta di voto sull'accordo ostaggi'
10:12
++ Istat, a giugno +13mila occupati su mese, +218mila sull'anno
09:51
Flotilla Italia a Israele, "andiamo avanti, missione legale"
09:30
Giovane 18enne trascinata in area verde e abusata nel Milanese
09:24
Borsa: Europa positiva alla partenza di settembre
09:04
Future sul gas risalgono a 31,8 euro al megawattora
08:57
Lo spread tra Btp e Bund stabile a 86,3 punti
08:53
Borsa: Asia in calo con tecnologici, eccezione Alibaba +18%
Droga

Detenuto in permesso premio sorpreso a spacciare: arrestato a Merano

L’atteggiamento del 40enne nei locali ha insospettito i carabinieri. Aveva l’obbligo di rientro a casa entro le 21 (foto cc)

BOLZANO. Un 40enne italiano, detenuto in permesso premio, è stato arrestato dai carabinieri di Merano per possesso di droga.

La vicenda è nata nei giorni scorsi, durante un servizio svolto in uno dei locali più gettonati della città del Passirio, quando i militari notavano l’uomo, già conosciuto, avvicinarsi agli avventori in maniera frettolosa per poi allontanarsi. Il modo strano di approcciarsi ai giovani e in particolare il fatto di intrattenersi nei locali fino all’orario di cena aveva insospettito gli investigatori a tal punto da aprire immediatamente l’indagine e dopo qualche giorno di pedinamenti, appostamenti e raccolta di informazioni, è scattata l’operazione che ha portato al controllo del sospettato.

Il 40enne è stato trovato in possesso di un involucro di nylon contenente 10 grammi di cocaina pronta per lo spaccio, mentre la successiva perquisizione presso la sua abitazione ha consentito di trovare quasi 700 grammi di marijuana, una modica quantità di hashish e tre bilancini di precisione.

Nel corso dell’operazione emergeva anche il motivo per cui l’uomo non si intratteneva a lungo nei locali: si tratta di un detenuto al quale era stato concesso un permesso premio con la prescrizione di rientrare a casa entro le 21.

L’uomo è stato portato in carcere a Bolzano.

