Discoteche riaperte, a Merano buona la prima

BOLZANO. Buona la prima a Merano nella serata di riapertura delle discoteche dopo il lockdown delle sale da ballo.

I Carabinieri di Bolzano hanno riavviato i controlli dopo che l’allentamento delle misure.

Ieri sera (11 febbraio) i militari della Compagnia di Merano, con il supporto di quelli del Nucleo Antisofisticazioni e sanità di Trento e del Nucleo cinofili di Laives, hanno svolto un mirato servizio dentro e fuori da una nota discoteca del Burgraviato, probabilmente anche la più nota della Provincia.

Il servizio ha complessivamente delineato una situazione positiva, pienamente nell’ambito della legalità.

Gli ispettori sanitari del NAS non hanno riscontrato violazioni nel settore della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande. Hanno contestato una violazione sulla manutenzione degli impianti antincendio che però se sanata entro oggi (sabato) non darà adito a sanzioni pecuniarie amministrative o penali.

Il cane antidroga, impiegato nel controllo delle persone in ingresso al locale, non ha annusato alcuna sostanza illegale. Gli steward addetti alla sicurezza interna e all’accesso al locale hanno controllato 810 certificazioni verdi, tutte regolari.

All’interno della discoteca e lungo la coda in ingresso i giovani si sono dimostrati rispettosi delle vigenti norme per il contenimento dei contagi.

In uscita dal parcheggio i militari hanno sottoposto a controllo etilometrico quasi trenta conducenti di altrettante autovetture, tutti risultati ben al di sotto della soglia di legge.

Un risultato che fa sicuramente ben sperare – concludono i carabinieri – per il prosieguo della stagione e ci mostra che c’è una stragrande maggioranza di gioventù sana che non ha bisogno di sballarsi di alcol o droghe per divertirsi con gli amici, rispetta le regole e infine la notte rincasa sobria e sana.