Doppio furto di bici a Merano, due uomini arrestati

MERANO. Nella notte i Carabinieri di Merano hanno arrestato in flagrante due uomini per furto di biciclette. Un terzo è stato denunciato a piede libero per possesso di stupefacenti.

L’arresto è il risultato delle indagini partite da una denuncia di furto. Al momento dell'arresto, i responsabili si trovavano nelle vie limitrofe a bordo di un’utilitaria di colore scuro, forse per colpire ancora rubando altre biciclette.

La squadra mobile di Merano, unitamente alla pattuglia della stazione di Lana, ha intercettato e bloccato l'auto mentre percorreva via Feldgatter a fari spenti. A bordo del mezzo i tre giovani con una delle bici rubate poco prima da un campeggio di Lana. Presenti anche diversi arnesi da scasso.

Non lontano, nascosta in un meleto, i militari hanno poi ritrovato la seconda bici rubata. Un terzo complice è stato denunciato perché trovato in possesso di marijuana e cocaina, oltre che di un bilancino di precisione.

I tre giovani, tutti italiani residenti nel Burgraviato e già noti alle forze dell’ordine, sono stati condotti presso gli uffici della Compagnia di Merano per gli accertamenti. Uno è stato portato al carcere di Bolzano, il secondo costretto agli arresti domiciliari e il terzo denunciato in stato di libertà.