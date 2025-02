Estorcono 50mila euro a un anziano a Gargazzone, arrestate due donne

BOLZANO. Sono accusate di aver estorto denaro per quasi 50mila euro a un 85enne di Gargazzone. L’indagine dei Carabinieri del Comando Stazione di Postal ha portato all’arresto di due donne, ora ai domiciliari, accusate di aver sfruttato la vulnerabilità dell’anziano, da poco vedovo, per intascare il denaro.

La truffa ha preso piede nella primavera del 2023, quando le due donne hanno iniziato a frequentare l'anziano, fingendosi in difficoltà economica scappate dalla guerra: sono riuscite a creare un legame emotivo con l’uomo, sfruttando anche una bambina di quattro anni per suscitare pietà. L’anziano, colpito dalla loro apparente fragilità, è stato indotto a prelevare ingenti somme di denaro e ad effettuare acquisti quotidiani per il loro sostentamento.

Preoccupati per il cambio repentino nei movimenti sul conto corrente dell’uomo, i carabinieri hanno avviato un’indagine metodica. I prelievi sempre più massicci e gli acquisti effettuati in negozi che non erano usuali per una persona dell’età della vittima.

Parallelamente a questa situazione, un altro episodio ha coinvolto un'anziana ospite di una casa di riposo di Cermes, che ha denunciato di essere stata avvicinata dalle due donne in modo aggressivo e costretta a salire su un'auto, dove le è stato chiesto insistentemente del denaro.

L’indagine ha portato a raccogliere prove rilevanti, anche grazie all’acquisizione delle immagini di sorveglianza dei vari negozi e a testimonianze raccolte, da cui è emerso un quadro di manipolazione e sfruttamento, con evidenti implicazioni non solo economiche, ma anche psicologiche per le vittime.

Attualmente, le due arrestate sono accusate di circonvenzione di incapace aggravata in concorso e sottoposte ai domiciliari.