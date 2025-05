Fermata mentre tenta di forzare la serratura di un appartamento

MERANO. Quando l’hanno sprpresa, stava cercando di forzare la serratura della porta d’ingresso di una abitazione. È successo qualche giorno fa a Merano, in seguito alla segnalazione al 112 da parte di alcuni cittadini, che avevano segnalato la presenza sospetta di una donna nei pressi di uno stabile.

Un equipaggio delle “Volanti”, giunto in pochi attimi nel luogo indicato, riscontrava immediatamente la presenza di una donna corrispondente alle descrizioni fornite, la quale, all’interno di un complesso residenziale, era intenta a manomettere la serratura della porta di ingresso di una abitazione posta al piano rialzato dell’edificio.

poliziotti, pertanto, provvedevano subito a bloccare la donna – una 50enne meranese pluripregiudicata in particolare per reati contro il patrimonio, soprattutto furti e rapine compiuti nel Comune di Merano sia ai danni di esercizi commerciali che presso private abitazioni – riuscendo in tal modo a sventare un furto in atto in una abitazione. Dopo aver accompagnato la malvivente in Commissariato, gli agenti – al termine degli atti di Polizia Giudiziaria e dopo aver raccolto la denuncia da parte dei proprietari dell’appartamento – l’hanno denunciata alla Procura della Repubblica per il reato di tentato furto aggravato in abitazione.

Il questore Paolo Sartori, in considerazione di quanto emerso e dei numerosi e conclamati precedenti specifici della malvivente, ha emesso nei suoi confrontiun avviso orale di pubblica sicurezza. “La tempestiva segnalazione di furto in atto presso una abitazione del Centro di Merano pervenuta alla Centrale Operativa del Commissariato di P. S. ancora una volta è risultata fondamentale al fine di individuare e denunciare una delinquente pluri-recidiva residente in Città e da tempo conosciuta alle Forze dell’Ordine per le sue abitudini criminali - ha evidenziato il Questore Sartori –. Una delle priorità della Polizia di Stato, infatti, è quella di far fronte immediatamente alle richieste dei cittadini, agendo con celerità per individuare ed assicurare alla Giustizia coloro che con la loro condotta si pongono al di fuori della legge e delle comuni regole di civile convivenza”.