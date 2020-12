Festa di Natale con droga, un arresto e due denunce a Merano

MERANO. Una festa di Natale a dispetto delle restrizioni anti-Covid è stata interrotta dai carabinieri di Merano che, intervenuti insieme alla polizia locale in un appartamento su segnalazione dei vicini, hanno trovato mezzo etto di marijuana e venti dosi di cocaina, oltre ad un bilancino di precisione e della sostanza da taglio. I sei partecipanti alla festa sono stati sanzionati per la violazione delle disposizioni anti-Covid. Per il padrone di casa ed organizzatore dell'evento, un trentunenne meranese, è scattata la denuncia per detenzione di stupefacente a fini di spaccio.

I carabinieri hanno, inoltre, arrestato una persona e ne hanno denunciata a piede libero un'altra per detenzione di droga ai fini di spaccio. Per altri due partirà la segnalazione al commissariato del governo quali assuntori di stupefacenti.

I carabinieri hanno anche arrestato un ventenne di Sinigo nella cui abitazione sono stati rinvenuti poco più di due etti di marijuana e un etto di hashish, oltre a quasi diecimila euro in contanti. Il giovane è stato posto ai domiciliari.