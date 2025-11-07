Frode al mercato di Merano: sequestrati 1.700 articoli di pelletteria contraffatti

MERANO. Frode nel settore della pelletteria scoperta dai finanzieri del Comando provinciale di Bolzano durante controlli straordinari effettuati nel periodo delle festività di Halloween e Ognissanti nel Burgraviato.

I militari della Compagnia di Merano hanno rinvenuto e sequestrato oltre 1.700 accessori in pelle – tra borse, zaini e portachiavi – per un valore complessivo stimato in circa 100.000 euro.

Dalle verifiche è emerso che circa 1.000 articoli riportavano l’etichetta con il segno distintivo della “vacchetta” e la dicitura “Vera pelle”, marchio registrato e tutelato dalla normativa sulla proprietà industriale, il cui utilizzo è riservato esclusivamente ai soggetti autorizzati mediante apposita licenza.

Il commerciante controllato è risultato privo della licenza, impiegando quindi il marchio in modo indebito e inducendo i consumatori a credere che i prodotti rispondessero a standard qualitativi riconducibili a quel marchio registrato.

Ulteriori 700 articoli di pelletteria sono stati sottoposti a sequestro amministrativo poiché privi delle informazioni obbligatorie su confezioni ed etichette, come produttore o importatore, Paese di origine, materiali e metodo di lavorazione.

Al termine delle attività, il titolare dell’azienda è stato denunciato a piede libero per contraffazione e destinatario di una sanzione amministrativa compresa tra 516 e 25.823 euro.

La Guardia di finanza sottolinea che l’uso improprio di marchi registrati e la vendita di prodotti non conformi ingannano i consumatori e alterano la concorrenza, permettendo a chi viola le regole di proporre prezzi più bassi rispetto agli operatori onesti.

Per la persona denunciata vale la presunzione di innocenza fino al definitivo accertamento dei fatti con sentenza irrevocabile.