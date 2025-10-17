Frontale sulla strada per Avelengo: tre persone ferite, una è grave

AVELENGO. Grave incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 ottobre, sulla strada per Avelengo, sopra la stazione a valle della funivia Merano 2000, dove un’auto sportiva e un’autovettura si sono scontrate frontalmente intorno alle 16.

Nel violento impatto tre persone sono rimaste ferite, di cui una in modo grave. Il conducente dell’auto sportiva, un cittadino tedesco, è stato soccorso dall’elicottero di emergenza Pelikan 1 e trasportato d’urgenza all’ospedale di Bolzano. Le altre due persone coinvolte hanno riportato ferite di media entità e sono state trasferite all’ospedale di Merano per le cure del caso.









Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. I carabinieri hanno avviato un’indagine per ricostruire la dinamica esatta dello scontro, mentre la strada è rimasta temporaneamente chiusa per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli. (foto David Ceska)

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Labers, la Croce Bianca, la Croce Rossa, il team medico d’urgenza, l’elicottero Pelikan 1, la polizia locale di Merano, la polizia stradale e il soccorso stradale.