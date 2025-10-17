Le ultime
Lo schianto

Frontale sulla strada per Avelengo: tre persone ferite, una è grave

L’incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 ottobre, sulla strada per Avelengo, sopra la funivia Merano 2000

 

AVELENGO. Grave incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 ottobre, sulla strada per Avelengo, sopra la stazione a valle della funivia Merano 2000, dove un’auto sportiva e un’autovettura si sono scontrate frontalmente intorno alle 16.

 

Nel violento impatto tre persone sono rimaste ferite, di cui una in modo grave. Il conducente dell’auto sportiva, un cittadino tedesco, è stato soccorso dall’elicottero di emergenza Pelikan 1 e trasportato d’urgenza all’ospedale di Bolzano. Le altre due persone coinvolte hanno riportato ferite di media entità e sono state trasferite all’ospedale di Merano per le cure del caso.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. I carabinieri hanno avviato un’indagine per ricostruire la dinamica esatta dello scontro, mentre la strada è rimasta temporaneamente chiusa per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli. (foto David Ceska)

 

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Labers, la Croce Bianca, la Croce Rossa, il team medico d’urgenza, l’elicottero Pelikan 1, la polizia locale di Merano, la polizia stradale e il soccorso stradale.

