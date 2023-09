Grave incidente in Val Passiria, morto un motociclista

Vacanze trentine per Belen Rodriguez, che sta trascorrendo alcuni giorni in val Rendena, a Pinzolo, con il suo nuovo compagno. La popolare showgirl ne ha approfittato per godersi le nostre montagne anche dall’alto, volando in parapendio con Piero Franchini, dell’agenzia specializzata Wings2fly. Il tutto, ovviamente, documentato su Instagram.