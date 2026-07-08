CALDARO. Il cuore grande dell’Oltradige in aiuto dei bimbi malati di cuore che – anche grazie alle donazioni – possono migliorare la loro qualità di vita ed essere seguiti da professionisti. Le ultime iniziative benefiche, che hanno consentito di devolvere all’associazione “Cuore di bimbo” 15.500 euro, sono state organizzate ad Appiano e Caldaro. Barbara Felderer ha pensato ad una festa di compleanno per il marito (ripresosi dopo un infortunio sul lavoro) e ha devoluto l’intero ricavato a questa buona causa mentre Michael Winkler di Cornaiano ha saputo unire un evento di grande richiamo - come un record mondiale legato al mondo degli spumanti - ad un’iniziativa di solidarietà.

Il presidente di Cuore di Bimbo Seitz: «Le donazioni per noi sono diventate imprescindibili». «Le donazioni - sottolinea Ulrich Seitz, a capo del sodalizio Cuore di bimbo - stanno diventando sempre più importanti per le associazioni che operano a tutela di una particolare categoria di pazienti ma su base volontaria».

Ciò vale in particolare per l’associazione Cuore di bimbo Alto Adige, che da ormai 20 anni si impegna attivamente a favore delle persone affette da un difetto cardiaco congenito. Si tratta di una patologia che, non così raramente, sconvolge la vita delle famiglie colpite.

Tre quarti dei bimbi con un difetto cardiaco oggi vive (molto) più a lungo.

«Sebbene oggi il 75 per cento dei bambini affetti da un difetto cardiaco congenito - sottolinea Seitz - raggiunga l’età adulta – la maggior parte di loro con una qualità di vita soddisfacente – molti rimangono comunque per sempre dipendenti dall’assistenza medica. Alcune fasi della vita richiedono loro di confrontarsi in modo particolare con la propria peculiarità fisica, spesso non riconoscibile a prima vista dall’esterno».

Un percorso caratterizzato da diversi interventi chirurgici: colpite circa 200 famiglie in Alto Adige.

Nel periodo di transizione dalla prima infanzia all’adolescenza sono spesso necessari complessi interventi cardiologici post-operatori o procedure con catetere cardiaco.

Ed è proprio in questi casi che interviene l’associazione Cuore di bimbo in Alto Adige, cercando di affiancare le numerose famiglie colpite nella provincia (circa 200 all’anno) con sostegno finanziario, ma anche professionale. Le difficoltà risiedono proprio nell’assistenza ai giovani colpiti, poiché quasi sempre almeno uno dei genitori, durante le degenze ospedaliere rese necessarie dai problemi diagnosticati, deve assentarsi dal lavoro e dalla vita quotidiana a casa per garantire al bambino la vicinanza umana in una struttura specializzata in Italia o all’estero.

Il cuore grande dell’Oltradige.

Due iniziative speciali nell’Oltradige hanno recentemente suscitato grande entusiasmo presso l’associazione Cuore di bimbo.

Da un lato, c’è stato un evento speciale organizzato dalla cantina di spumanti Winkler di Cornaiano, con un tentativo di record mondiale estremamente riuscito e spettacolare di stappare 96 bottiglie di spumante da parte del ristoratore Mirko Rainer, orchestrato dall’intraprendente padrone di casa Michael Winkler. D’altra parte, una festa di compleanno presso la famiglia Felderer a Caldaro, in cui si è celebrata la vita del festeggiato Toni Felderer dopo aver superato indenne un infortunio sul lavoro.

Proprio questi due esempi provenienti dalla società civile dimostrano quanto sia prezioso il sostegno della popolazione, soprattutto quando si tratta di accompagnare casi di grave difficoltà che, come nel caso dell’associazione Cuore di bimbo, a causa di una grave malattia cardiaca, oltre alla componente clinica e psicologica, possono non di rado mettere la famiglia colpita in una situazione di estrema difficoltà finanziaria.

Il ricavato delle due iniziative, pari a un totale di 15.500 euro, consente ora concretamente alle famiglie della regione di far fronte a diverse esigenze, sia che si tratti della fornitura di misure riabilitative, di ausili terapeutici o di aiuti finanziari per il pagamento delle spese di soggiorno sostenute nel corso del trattamento dei pazienti in centri altamente specializzati in Italia e all’estero, come spiega il presidente di Cuore di bimbo, Ulrich Seitz.