«In volo 20 anni sul Pelikan, cavalcando le mie passioni»

MERANO. L'infermiere volante è atterrato in pista. Maurizio Tomanin, classe 1966, ha volato sul Pelikan per 23 anni. «Infermiere di emergenza-urgenza», precisa: professionista sanitario specializzato nell'assistenza a pazienti in condizioni critiche. E nel frattempo, dal 1990, diventa funzionario delle corse ippiche. Prima ispettore di percorso, poi starter. Due passioni-professioni coltivate in parallelo. È sposato con Eleonora Rella, dottoressa al Pronto Soccorso del Tappeiner. Questo è l'amore, prima di tutto. Le passioni le cementano. «Partiamo dall'ippica. Era il 1973».



Magari con il cugino Giulio Tomanin, che ha vinto da proprietario domenica scorsa?

E c'è da dire che non mi voleva vedere a cavallo... Ma Armando Carangio, che mi osservava bazzicare a Borgo Andreina, mi mise in sella. E in qualche modo, non ne sono mai più sceso.



I cavalli del cuore?

Tanti. Penso a Conte di Gardena, ad Alcaraz, a Rib Way.

E a scuola...?

... a volte non ci andavo, per stare con i cavalli. Ho frequentato l'IPC, poi la scuola per infermieri.

E arriva il Pelikan.

Avevo i titoli e i requisiti giusti. Ho cominciato, e subito notato che c'erano delle lacune nella medicina d'emergenza. Così ho iniziato a informarmi, a conoscere altre persone del settore, anche grazie a internet.

E nel frattempo, l'attività nell'ippica.

Grazie anche a Carla Zanfrà, allora direttrice della Merano Maia. Fu lei a instradarmi nella carriera di funzionario.

Oggi lei è starter, colui che dà il via alle corse…

A Merano, ma anche in tutti gli altri ippodromi italiani. Da Roma a Milano, da Napoli a Siracusa, ma anche Pisa, Chilivani...Chilivani, in Sardegna.

La Sardegna è patria di fantini.

È da tempo che spingo affinché lì si allestisca una scuola per jockey.

Girando negli ippodromi di tutta Italia, cos'è che nota?

Che Merano è presa a modello. La gestione della famiglia Martone è applaudita ovunque. Forse genera anche qualche invidia...ma resta il fatto che tanti provano a imitarla.

Ma è vero che ha visto una corsa direttamente dall'elicottero?

Beh, in qualche maniera sì... tornavamo da un intervento con trasferimento di un paziente all'ospedale Tappeiner di Merano, sotto di noi c'era l'ippodromo... e, ho visto quell'arrivo da posizione privilegiata!

C'è qualcosa che non accetta quando si parla dell'ippica di ieri e di oggi?

Il piangersi addosso. "Non è più l'ippica di una volta", sento spesso. Forse in parte è vero. Ma è anche vero che con la volontà e l'impegno si può fare molto. La gestione dell'ippodromo di Merano lo dimostra.

Starter e infermiere d'emergenza. Un valore aggiunto in pista?

Se c'è qualche emergenza, metto a disposizione le mie competenze. Sempre.

SIM