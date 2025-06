Incendio nel centro di Merano: diverse persone salvate dai vigili del fuoco. Anziana intossicata

MERANO. Un incendio è divampato questa sera, 17 giugno, in una palazzina di via della Corse a Merano, costringendo i vigili del fuoco a evacuare diverse persone dall'edificio. L'allarme è scattato alle 19:36 quando le fiamme hanno interessato il condominio, mettendo in pericolo gli abitanti. Un'anziana intossica e rianimata.

Sul posto sono immediatamente intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco della zona che hanno provveduto al salvataggio dei residenti.









Le cause del rogo sono in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.