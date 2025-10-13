Incidente a Lana, feriti un giovane e una donna

LANA. Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle 7.50, nella zona industriale di Lana. Nello scontro, che ha coinvolto un’auto e una moto, entrambi i conducenti hanno riportato ferite lievi.

Un giovane di 19 anni, originario dell’Alto Adige, ha riportato un trauma alla caviglia, mentre una donna di 51 anni ha riportato lievi contusioni. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale di Merano per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i volontari del Corpo dei vigili del fuoco di Lana, il personale del soccorso della Croce Bianca di Lana e la polizia municipale per i rilievi e la gestione del traffico.

Le cause dell’incidente sono al vaglio degli agenti, ma secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un impatto laterale tra i due veicoli, avvenuto in un tratto particolarmente trafficato della zona industriale.