Il fatto

Incidente a Lana, feriti un giovane e una donna

Nella zona industriale una moto e un’auto si sono scontrate, provocando il ferimento lieve di un 19enne e di una 51enne, entrambi portati all’ospedale di Merano. Sul posto vigili del fuoco, Bianco Croce e polizia municipale per i rilievi

LANA. Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle 7.50, nella zona industriale di Lana. Nello scontro, che ha coinvolto un’auto e una moto, entrambi i conducenti hanno riportato ferite lievi.

Un giovane di 19 anni, originario dell’Alto Adige, ha riportato un trauma alla caviglia, mentre una donna di 51 anni ha riportato lievi contusioni. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale di Merano per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i volontari del Corpo dei vigili del fuoco di Lana, il personale del soccorso della Croce Bianca di Lana e la polizia municipale per i rilievi e la gestione del traffico.

Le cause dell’incidente sono al vaglio degli agenti, ma secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un impatto laterale tra i due veicoli, avvenuto in un tratto particolarmente trafficato della zona industriale.

Altre notizie
grandi opere

Giovani imprenditori in visita al Tunnel di base del Brennero

Hanno potuto conoscere da vicino il progetto ferroviario sotterraneo più lungo al mondo. L’iniziativa ha offerto un momento di confronto e networking, con riflessioni sul futuro della mobilità sostenibile e sull’innovazione nel settore delle costruzioni

Attualità
Il caso

Vino da messa in vendita nei bar: la Chiesa del Kenya lo cambia

La troppa popolarità del "vino da messa" ha portato la Chiesa cattolica a cambiare l'etichetta del prodotto, ampiamente disponibile anche nei supermercati. Il "Mass Wine", appunto vino della messa, reca adesso il logo della Conferenza episcopale del Kenya e una firma che ne certifica l'autenticità 