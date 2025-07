Intervengono per una lite in strada, i poliziotti scoprono un centro di spaccio a Merano: hashish nascosto nel frigorifero

MERANO. Intervenuti per una banale lite in strada, gli agenti delle volanti del commissariato di polizia di Merano hanno scoperto un centro di spaccio di sostanze stupefacenti.

Arrivati in via Grabmayr, i poliziotti hanno trovato ed identificato un cittadino algerino che, da subito, si è scusato per il trambusto provocato spiegando che aveva appena assunto della droga che gli era stata data dai propri coinquilini. I poliziotti hanno quindi immediatamente proceduto alla perquisizione dell'abitazione dell'uomo, in via Wolkenstein, dove si trovavano altri due uomini: la ricerca ha permesso di rinvenire e sequestrare a carico di entrambi due panetti di hashish del peso di due etti, che erano stati lanciati dalla finestra e recuperati dai poliziotti.

Sul balcone, all'interno di un cestino della spazzatura, è stato anche sequestrato un altro involucro contenente oltre mezzo etto di cocaina e, infine, nel frigorifero c'era altro hashish del peso di oltre 60 grammi. Inoltre, uno dei due aveva la disponibilità di una carta di credito intestata a un cittadino tedesco e risultata rubata in Germania. Portati in commissariato i due sono stati identificati in K.Y. e N.A., di 33 e 30 anni, entrambi cittadini marocchini e presenti in forma irregolare sul territorio nazionale.

Al termine degli atti di polizia giudiziaria, sono stati dichiarati in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione.