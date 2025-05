Katharina Zeller, la sindaca di Merano “figlia d'arte”: «La divisione etnica non sia più un tema»

MERANO. La nuova sindaca di Merano Katharina Zeller è figlia d'arte. Sua madre è la senatrice Svp Julia Unterberger e suo padre l'ex senatore Karl Zeller, entrambi raggianti ieri sera ai festeggiamenti per l’elezione a sindaca.

Unterberger si dice molto soddisfatta del successo elettorale della figlia, sottolineando comunque che «Katharina ha costruito questo risultato negli ultimi tre anni da sola con la sua squadra, né io né il mio ex marito c'entriamo nulla. Sono molto orgogliosa di lei. Ovviamente respira l'aria della politica da quando era piccola», commenta la senatrice.

«Sono molto orgoglioso di mia figlia, perché non mi sarei aspettato un successo così travolgente, soprattutto per l'enorme crescita al primo turno», aggiunge il padre, l'ex senatore Karl Zeller. «Il risultato - aggiunge - manda un segnale forte anche oltre Merano. La Svp può ancora vincere elezioni se si presenta come un partito di raccolta, non litiga, ha buoni leader e collabora con le forze progressiste», conclude l'ex vice presidente della Volkspartei.

«Auspico davvero che la divisione etnica non sia più un tema a Merano e il risultato elettorale sembra darci ragione. Superare questi steccati fa solo bene alla città. In campagna elettorale sono stato infatti fermata da molti cittadini di madrelingua italiana», ha detto la nuova sindaca di Merano.

Dopo 15 anni la poltrona del primo cittadino torna infatti al gruppo linguistico tedesco. L'avvocata 38enne già al primo turno era stata sostenuta dalla lista civica 'italiana' Merano coraggiosa. «Siamo molto felici che gli elettori abbiano accolto il nostro progetto», prosegue Zeller. «Ci mettiamo subito al lavoro, già domani iniziamo con le consultazione. In un primo momento parleremo con tutte le forze presenti in Consiglio comunale. L'obiettivo è quello di formare al più presto una Giunta per portare avanti i progetti più importanti per la nostra città».

Per quanto riguarda i possibili partner di coalizione, la vice sindaca uscente ricorda la buona collaborazione con Nerio Zaccaria della lista Alleanza per Merano che però ha sostenuto il sindaco uscente Dario Dal Medico.