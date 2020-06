L'ippodromo di Maia riapre al pubblico

MERANO. L'ippodromo di Maia riapre da domani le porte al pubblico. La riapertura arriva in coincidenza dell'evento sportivamente e tecnicamente più importante della prima metà della stagione con il Summer Meeting.

L'inizio delle corse è previsto per le 15.45. La giornata di sabato propone, fra l'altro, la dodicesima edizione della Gran Corsa Siepi d'Italia-Aichner Invest (Gr.1 sui 4.000 metri) nella quale il vincitore dello scorso anno Stuke, il sauro volante presentato da Radek Holcak, punta a confermarsi. Nel classico Premio Ezio Vanoni (Gr. 3800 metri in steeple 4 anni e 5 se novizi) si annuncia lo scontro tra l'emergente First of All e l'ambizioso Laldann.

La giornata di corse domenicale sarà imperniata sul 12o Grande Steeple Chase d'Europa Hotel Roessl Rablà, (steeple Gr.1 4600 metri) nel quale il vincitore dell'ultimo Gran Premio Merano, L'Estran, ritorna in pista per fronteggiare l'ambizioso Northerly Wind, saltatore in costante ascesa. In programma, poi, fra l'altro, il Criterium di Primavera (siepi Gr. 2 3500 metri) la sfida per i migliori quattro anni sulle siepi nel quale Sky Constellation chiede rivincita a Night Moon. E ancora il tradizionale esame del primo semestre per i siepisti di tre anni, il Premio dei Giovani (listed race 3300 metri) con l'attuale leader generazionale Airsive che difende il suo ruolo.

La giornata offrirà anche la corsa più antica del panorama nazionale, il Grande Steeple Chase di Roma memorial Paolo Meandri, storica prova acquisita a Maia dopo l'uscita di scena dell'ostacolismo dalle Capannelle, la quale offre un'altra occasione a Broughton di confermarsi specialista assoluto.