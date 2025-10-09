Lana, arrestato un pusher 25enne: aveva due panetti di hashish nel giaccone

LANA. Prosegue l’impegno dei carabinieri della Compagnia di Merano nella lotta contro la vendita e l’uso di sostanze stupefacenti sul territorio. Nei giorni scorsi i militari hanno arrestato un 25enne italiano, già conosciuto alle forze dell’ordine, per detenzione di droga a fini di spaccio.

Durante un servizio di controllo in centro a Lana, i carabinieri hanno notato un uomo al volante di un’utilitaria che procedeva con un’andatura irregolare. Insospettiti, hanno deciso di seguirlo e, dopo alcuni chilometri, gli hanno intimato l’alt.

Il conducente ha tentato di allontanarsi, ma è stato fermato poco dopo. Nel corso della perquisizione, i militari hanno trovato due panetti di hashish, del peso complessivo di circa 200 grammi, nascosti nella tasca del giaccone.

L’uomo, senza fissa dimora, è stato accompagnato in caserma per gli accertamenti di rito e poi posto agli arresti domiciliari, su disposizione dell’autorità giudiziaria. La sostanza stupefacente è stata sequestrata.

L’operazione rientra in una più ampia attività di prevenzione e contrasto allo spaccio portata avanti dai carabinieri nella zona di Merano e dintorni.