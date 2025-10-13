Le ultime
17:39
Al Sisi, a novembre al Cairo vertice su ricostruzione Gaza
17:18
Trump, 'vorrei avere Al Sisi nel consiglio pace per Gaza'
17:07
Trump, pronto a revocare sanzioni quando l'Iran sarà pronto
17:05
Trump, 'è iniziata già la fase 2 dell'accordo per Gaza'
17:01
Giani, 'grazie Toscana'
16:55
Incontro con Meloni e leader su prossimi step per Striscia
16:46
Katz, 'solo 4 corpi ostaggi? Hamas non rispetta obblighi'
16:45
Plenitude entra nel mercato della fibra ottica in Italia
16:43
Media, Trump accoglierà venerdì Zelensky alla Casa Bianca
16:28
Meloni a Sisi, quadro pace si basi su soluzione due Stati
La tragedia

Lana, motociclista muore dopo lo scontro con un trattore

Lo schianto è avvenuto in fase di sorpasso e, dopo aver centrato il mezzo agricolo, il biker è stato sbalzato contro il guardrail

LANA. Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, 13 ottobre,  poco dopo le 14, lungo la strada che da Foiana conduce a Lana, dove un giovane motociclista ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale. 

Secondo una prima ricostruzione, il motociclista stava tentando di sorpassare un trattore che lo precedeva quando il mezzo agricolo avrebbe iniziato a svoltare a sinistra. Il giovane non sarebbe riuscito a evitare l’impatto, finendo per urtare il trattore e perdere il controllo della moto. 

Dopo la collisione, il centauro è stato sbalzato contro il guardrail sul lato opposto della carreggiata, riportando gravi traumi al collo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi d’urgenza e il giovane è stato elitrasportato in rianimazione all’ospedale di Bolzano, dove è deceduto poco dopo il ricovero a causa delle ferite riportate.
 

I carabinieri stanno ora ricostruendo con precisione la dinamica dell’incidente per accertare le responsabilità.

Altre notizie

Attualità
Il caso

Vino da messa in vendita nei bar: la Chiesa del Kenya lo cambia

La troppa popolarità del "vino da messa" ha portato la Chiesa cattolica a cambiare l'etichetta del prodotto, ampiamente disponibile anche nei supermercati. Il "Mass Wine", appunto vino della messa, reca adesso il logo della Conferenza episcopale del Kenya e una firma che ne certifica l'autenticità 