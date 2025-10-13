Lana, motociclista muore dopo lo scontro con un trattore

LANA. Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, 13 ottobre, poco dopo le 14, lungo la strada che da Foiana conduce a Lana, dove un giovane motociclista ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale.



Secondo una prima ricostruzione, il motociclista stava tentando di sorpassare un trattore che lo precedeva quando il mezzo agricolo avrebbe iniziato a svoltare a sinistra. Il giovane non sarebbe riuscito a evitare l’impatto, finendo per urtare il trattore e perdere il controllo della moto.



Dopo la collisione, il centauro è stato sbalzato contro il guardrail sul lato opposto della carreggiata, riportando gravi traumi al collo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi d’urgenza e il giovane è stato elitrasportato in rianimazione all’ospedale di Bolzano, dove è deceduto poco dopo il ricovero a causa delle ferite riportate.



I carabinieri stanno ora ricostruendo con precisione la dinamica dell’incidente per accertare le responsabilità.