Le Terme di Merano festeggiano 7 milioni di ospiti in 20 anni

MERANO. Un momento significativo nella storia di Terme Merano: l’oasi del benessere altoatesina ha festeggiato il suo settemilionesimo ospite dall’apertura nel 2005. A ricevere la sorpresa è stata Giulia Body di Merano, che aveva scelto di trascorrere una giornata estiva rilassante alle Terme insieme ai suoi tre figli, diventando così l’ospite del giubileo.

Per celebrare l’occasione, la direttrice Adelheid Stifter ha consegnato personalmente un colorato mazzo di fiori e un buono per l’esperienza famiglia 3+1, ovvero quattro ingressi famiglia per l’area pools e per il parco delle Terme Merano. Grande la gioia per la fortunata vincitrice e per tutto il team di Terme Merano.

Il raggiungimento di questa cifra simbolica cade in un anno speciale: nel 2025 Terme Merano festeggia il suo ventesimo anniversario. La direzione sottolinea: “Sette milioni di ospiti in vent’anni sono un traguardo che ci riempie di gratitudine e orgoglio. Questo successo appartiene a tutte le persone che ci hanno dato fiducia giorno dopo giorno nel corso degli anni. Il nostro più sentito grazie va a ciascuna di loro, che rende questo luogo così speciale.”