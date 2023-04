Liceo Carducci Merano, petizione al via per ripristinare il nome storico

MERANO. Verrebbe da chiamarla la mozione degli affetti, anche se i promotori - più volte interpellati e ospitati su queste colonne nel corso degli ultimi mesi - contestano con forza chi, forse troppo semplicisticamente, la relega a «iniziativa nostalgica, punto e basta». Gli ex studenti dell’allora liceo classico Carducci di Merano, oggi facente parte del polo scolastico Gandhi, che comprende in tutto sei istituti di scuola superiore (oltre al liceo classico anche linguistico, scientifico, scienze umane, scienze applicate e l’istituto tecnico economico), dopo aver lanciato appelli all’indirizzo delle istituzioni scolastiche e provinciali, passano ora alle vie di fatto.

L’intento è quello che vanno professando da quasi un semestre, tanto per restare in tema: ripristinare il nome storico della scuola a loro tanto cara. «Vogliamo ridare al liceo classico di Merano, una fra le scuole di maggior prestigio dell’intero territorio altoatesino, la più antica istituzione scolastica secondaria in lingua italiana dell’Alto Adige, la denominazione originale, quella di liceo Carducci». E per raggiungere tale obiettivo hanno deciso di avviare una petizione. Di firme, per ora, ce ne son oltre 50 ma lo scopo è racimolarne altre. Una cinquantina di firme, però, molto “pesanti”, se si scorre l’elenco dei firmatari: docenti universitari, primari, professori, manager, ingegneri, medici, persino magistrati. Gli ex studenti del Carducci di Merano, di strada ne hanno fatta molta, affermandosi anche a livello nazionale nei loro campi. A dimostrazione, è la loro tesi, che si sta parlando di una delle migliori scuole superiori altoatesine, che si appresta a celebrare il proprio centesimo anniversario, fissato per il prossimo 20 maggio. E proprio in vista delle celebrazioni, la petizione chiede «la restituzione all’indirizzo classico dell’I.I.S.S. “Gandhi” di Merano del suo nome storico di Liceo Classico “Giosuè Carducci”, nome con cui esso fu fondato nel 1923 e che ha mantenuto ininterrottamente per quasi un secolo (fino al 2012)».

La petizione è indirizzata al presidente del Consiglio d’istituto del Gandhi, Luigi Rossi, al Sovrintendente scolastico Vincenzo Gullotta e al sindaco Dario Dal Medico, e per conoscenza anche al ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara e al ministro della cultura Gennaro Sangiuliano. La petizione nasce sulla scorta della proposta avanzata da Federico Guiglia su queste colonne e dal dibattito che ne è scaturito anche grazie a una serie di nostri articoli. «Con i suoi più di 1.400 diplomati, i suoi professori e presidi, il suo personale non docente e tutti i relativi familiari, il Liceo Classico “Giosuè Carducci” ha rappresentato un patrimonio unico, di grandissimo valore storico, culturale e sociale, per Merano e per l’Alto Adige», scrivono i promotori.

I FIRMATARI

Il primo firmatario della petizione è l’ex primario di medicina dell’ospedale di Merano, l’ultracentenario Gastone Salvato che ha da poco compiuto 101 anni. Lo mettono in bella evidenza i promotori della raccolta firme per chiedere il ripristino del nome Carducci al liceo classico meranese. Poi l’elenco prosegue con il nome del primario Marco Bortoluzzi, che fa un po’ da capofila fra i vari firmatari, compresi molti diplomati del Carducci. Fra questi la docente universitaria Alida Fliri, l’avvocato Claudio Antonucci, il magistrato Guido Rispoli, procuratore generale presso la corte d’appello di Brescia, Michele Gangemi, cattedratico a Padova, Francesco Calabrò, responsabile trapianti del Triveneto, Francesco Maria Zanella, dirigente amministrativo della Comunità Europea. L’elenco prosegue con altri professionisti, architetti, ingegneri, avvocati, tutti, o quasi, “figli” del liceo Carducci.