Maia Alta, borsa strappata a una donna di 83 anni 

MERANO. È stata avvicinata da tre giovani uomini che le hanno strappato la borsetta. Una donna di 83 anni è stata derubata l'altro pomeriggio a Maia Alta, in una delle zone più frequentate del quartiere. Magro il bottino, nella borsa aveva un portafoglio con una cinquantina di euro e la carta bancomat, subito bloccata. Ma anche i documenti. La signora è rimasta fortemente scossa per l’accaduto e l’episodio soffia sulle braci dell’apprensione dei meranesi per fatti che avvengono in pieno giorno e in zone battute.



Via Christomannos.



Venerdì scorso, un orologio di lusso è stato sfilato poco prima delle 14 in via Leonardo da Vinci, con un’azione repentina e coordinata di tre ragazzi. Meno di 24 ore dopo, lo scippo a Maia Alta.



Erano da poco passate le 16 di sabato - ma il fatto è emerso ieri - quando il furto con strappo si è concretizzato nelle vicinanze dell’ex ospedale Böhler, là dove si incrociano via Schaffer, via Dante e via Christomannos.



Proprio da via Christomannos stava scendendo a piedi l’ottantatreenne. Secondo la sua ricostruzione, si è accorta della presenza di tre uomini che si muovevano con fare sospetto. Avrebbero avuto, sempre secondo quanto ha potuto ricordare la vittima, fra i 25 e i 35 anni.



Uno di questo le è andato velocemente incontro e ha sfilato la borsetta che la donna teneva sulla spalla. È stata strattonata ma fortunatamente non è caduta. Pare che qualcuno, assistendo alla scena, si sia gettato sulle tracce degli autori ma i tre si sono dileguati prendendo direzioni diverse.



Bancomat bloccato.



La donna ha subito chiamato il numero delle emergenze. Il cellulare lo aveva in tasca e non in borsa, dove invece teneva il portafoglio con circa cinquanta euro, i documenti e la carta bancomat, subito bloccata anche grazie all’aiuto di alcuni passanti che la hanno aiutata a superare il momento di sgomento. Il giorno seguente ha sporto denuncia ai carabinieri che stanno cercando di risalire all’identità degli autori.



L’orologio il giorno prima



Un nuovo episodio che desta apprensione alla piena luce del giorno, dunque. Il giorno prima, come accennato, vittima di un fatto analogo era stato un uomo, in pieno centro città, in via Leonardo da Vinci. Ben più consistente, nella circostanza, il bottino: un Rolex del valore di 25 mila euro.