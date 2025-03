Meranese di 25 anni arrestato per spaccio: in casa aveva oltre 2 chili di droga e 1000 euro in contanti

MERANO. Un meranese di 25 anni è stato arrestato dai carabinieri per spaccio di droga.

I fatti sono accaduti la sera del 27 marzo, quando i militari notavano il soggetto in centro a Merano con atteggiamento sospetto: prima si intratteneva con più persone per pochi secondi e poi si muoveva repentinamente per le stradine del centro storico.

A quel punto la pattuglia decideva di seguirlo a debita distanza: il giovane veniva sorpreso con addosso una dose di cocaina pronta per la consegna.

Il ragazzo manifestava un’agitazione esagerata per il modesto quantitativo rinvenuto, e a quel punto i carabinieri decidevano di procedere alla perquisizione della sua abitazione: qui sono stati trovati oltre due chili di marijuana, 150 grammi di hashish, alcune dosi di cocaina e circa mille euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio quale probabile provento di droga già venduta.

Dopo le formalità di rito, la droga e il denaro sono stati sequestrati e il 25enne arrestato e messo ai domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida.