Merano 2000, sbaglia strada e scivola nel canalone per 150 metri: illeso

MERANO. Intervento notturno dell'Alpenverein alla forcella Ivigna nell'area di Merano 2000. Nella serata di ieri è scattato l'allarme per un escursionista austriaco che, volendo raggiungere Merano 2000 passando per forcella, ha sbagliato strada, scivolando per circa 150 metri in un canalone. Poiché non riusciva a proseguire a causa del terreno impervio, ha lanciato l'allarme.

Cinque soccorritori si sono messi in marcia per raggiungerlo e, quando l'uomo è stato localizzato, due soccorritori sono scesi fino a lui. A causa delle condizioni dell'escursionista e del pericolo di caduta massi nel canalone, si è deciso di non risalire, ma di effettuare il trasporto in elicottero.

È intervenuto, così, il velivolo dell'elisoccorso dell'Aiut Alpin Dolomites che ha trasportato l'escursionista e i due soccorritori alla Leiten Alm / Malga delle Coste dove l'uomo, che non aveva riportato ferite, ha trascorso la notte per poi riprendere l'escursione questa mattina.