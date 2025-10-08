Le ultime
11:23
Mosca su invio Tomahawk, 'Usa siano responsabili'
11:22
Media, 'russi attaccano centrale nucleare, due feriti'
11:21
Tajani, a italiani Flotilla tutta l'assistenza necessaria
11:20
Hamas, 'scambiate liste prigionieri da rilasciare, ottimismo
10:59
Turismo, 2025 in crescita con 476 milioni di presenze
10:16
Passeggino scivola di mano alla nonna e cade nel fiume: grave bimbo di tre mesi
10:15
Fine vita, per l'Asl 44enne malata di Sla ha i requisiti
09:17
Von der Leyen, Ue deve reagire a campagna mirata
09:16
Von der Leyen, 'l'Ue sta rispondendo unita a Mosca'
09:13
Borsa: l'Europa apre in cauto rialzo, Parigi +0,1%
Il soccorso

Merano 2000, sbaglia strada e scivola nel canalone per 150 metri: illeso

Intervento notturno dell'Alpenverein: escursionista austriaco recuperato sulla forcella Ivigna dall’elisoccorso dell'Aiut Alpin Dolomites

MERANO. Intervento notturno dell'Alpenverein alla forcella Ivigna nell'area di Merano 2000. Nella serata di ieri è scattato l'allarme per un escursionista austriaco che, volendo raggiungere Merano 2000 passando per forcella, ha sbagliato strada, scivolando per circa 150 metri in un canalone. Poiché non riusciva a proseguire a causa del terreno impervio, ha lanciato l'allarme.

Cinque soccorritori si sono messi in marcia per raggiungerlo e, quando l'uomo è stato localizzato, due soccorritori sono scesi fino a lui. A causa delle condizioni dell'escursionista e del pericolo di caduta massi nel canalone, si è deciso di non risalire, ma di effettuare il trasporto in elicottero.

È intervenuto, così, il velivolo dell'elisoccorso dell'Aiut Alpin Dolomites che ha trasportato l'escursionista e i due soccorritori alla Leiten Alm / Malga delle Coste dove l'uomo, che non aveva riportato ferite, ha trascorso la notte per poi riprendere l'escursione questa mattina.

Altre notizie
La missione

Israele intercetta la nuova Flotilla: "Presto tutti espulsi"

A bordo anche il medico roveretano Riccardo Corradini. L'operazione sarebbe scattata "a 120 miglia nautiche da Gaza". Il Ministero degli Esteri dello Stato ebraico. "Passeggeri trasferiti in un porto israeliano. Tutti sono sani e salvi e in buona salute"

Attualità