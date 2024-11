Merano, 500 fiaccole: «Basta violenza sulle donne»

MERANO. Il percorso del corteo, diverso da quello degli ultimi anni, è transitato per luoghi emblematici. Davanti al Centro antiviolenza. Fra il Museo delle donne e la Questura. Di fronte al municipio. Simboli, se vogliamo, ma anche i simboli servono a comunicare. Oltre cinquecento persone, ieri sera, hanno preso parte alla fiaccolata per dire "no" alla violenza maschile contro le donne.

Ed è stata una edizione quanto mai partecipata, capace di toccare le corde. Merito degli studenti e delle studentesse delle classi del Gandhi e delle Fos coinvolte, ma soprattutto della folta schiera di persone che hanno voluto sfilare, essere presenti. Il corteo ha preso le mosse dal Centro diurno, in via Huber, e attraverso via Mainardo ha raggiunto piazza del Grano per risalire via Portici e approdare in via Galilei, nel parco di Castello principesco. Qui, in una cornice capace di regalare suggestione, si sono tenute le performance degli studenti, uno spettacolo a più voci, in cui è stata raccontata in frammenti la storia di una giovane donna, divenuta sposa e madre in un'escalation in cui l'amore s'è trasformato in violenza, con il tragico epilogo di un femminicidio.

«È significativa la massiccia presenza a questa manifestazione che non solo ci spinge a una riflessione, ma che rappresenta anche un atto di responsabilità collettiva per costruire una comunità del rispetto», ha detto il sindaco Dario Dal Medico, facendo riferimento anche ai recenti episodi di cronaca. Citando Asimov: la violenza è l'ultimo rifugio degli incapaci. Gli ha fatto eco la vicesindaca Zeller che ai giovani ha rivolto un appello: «Fate meglio di noi», ricordando il ruolo della Rete antiviolenza di Merano che - coordinata da Sigrid Pisanu del Centro antiviolenza/Casa delle donne - comprende vari attori, dalle forze dell'ordine alle istituzioni fino ai consultori e i centri giovani. Il fenomeno della violenza sulle donne, è stato ribadito, è anche dietro la porta a fianco. E lo si potrà capire meglio martedì 3 dicembre (alle 18) al Museo delle donne in via Mainardo, quando saranno presentati i dati sulla violenza maschile nei confronti delle donne raccolti proprio dalla Rete antiviolenza.