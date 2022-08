Merano, addio al farmacista Luciano Goss

MERANO. La città piange il dottor Luciano Goss, noto ed apprezzato farmacista, morto l'altro giorno di Ferragosto all'età di 93 anni all'ospedale di Bolzano per l'aggravarsi di una malattia per cui era stato ospite in una casa di riposo del capoluogo altoatesino.

Era stato lui ad aprire la farmacia San Damiano in via Hofer, dopo aver lavorato alla Centrale che allora era in via Cassa di Risparmio, e s'era fatto apprezzare per la sua attenzione nei confronti dei tanti che ricorrevano alla sua farmacia con la ricetta e anche e soprattutto per avere dei consigli che il dottor Goss dava a tutti e che si rilevavano sempre preziosi. Dopo aver ceduto la farmacia nella quale aveva lavorato con la moglie e quindi con la figlia Michela, era stato a lungo componente del coro parrocchiale di Santa Maria Assunta.



Luciano Gross, che amava lo sport ed in particolare il ciclismo, è stato per lungo tempo anche un grande appassionato di teatro. Aveva fatto parte del Piccolo di Merano quando era diretto da Mario Tartarotti.

Lo ricorda il figlio del regista, Diego, con parole di commozione per la scomparsa. «Luciano era un finto burbero che nascondeva dietro la barba un animo gentile e sempre disposto a dare una mano a tutti coloro che ne avevano bisogno. Papà lo aveva diretto nello spettacolo "Arriva la befana" scritto dalla grande attrice Bianca Moro. Era un testo autobiografico che ottenne un grande successo anche per merito di Luciano che aveva saputo interpretarlo con la giusta ironia a fianco della grande attrice». E.D.