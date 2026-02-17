Merano, appartamento in fiamme nella notte: donna salvata in extremis

MERANO. Paura nella notte a Merano per un incendio in un appartamento di via Alpini, situato al secondo piano. All'arrivo delle squadre l'appartamento interessato risultava fortemente invaso dal fumo e si sospettava la presenza di una persona all'interno. Un primo equipaggio dotato di autorespiratori è intervenuto immediatamente per la ricerca e il salvataggio della persona, nonché per le operazioni di spegnimento. La donna e è stata accompagnata sul balcone e successivamente tratta in salvo tramite l'autoscala. A causa di una grave intossicazione da fumo, è stata affidata al soccorso sanitario e trasportata in ospedale.

L'incendio aveva coinvolto principalmente il soggiorno. L'elevata temperatura ha causato la completa distruzione di parte dell'arredamento e il distacco di intonaco e materiali murari dal soffitto. All'interno dell'appartamento sono state rinvenute due bombole di ossigeno, che sono state immediatamente portate all'esterno e messe in sicurezza.

Da altri appartamenti sono state evacuate complessivamente quattro persone, tra cui anche un bambino con particolari esigenze di assistenza. Il vano scala risultava completamente saturo di fumo, motivo per cui l'intero edificio è stato controllato ed evacuato a titolo precauzionale. Tutte gli abitanti della palazzina sono state sottoposte a controlli medici e trasportate in ospedale per ulteriori accertamenti. Al termine delle operazioni di spegnimento, l'edificio è stato completamente ventilato. L'appartamento interessato dall'incendio risulta attualmente inagibile; nel vano scala si sono verificati danni da fumo. Gli altri residenti hanno potuto fare rientro nelle proprie abitazioni dopo il nulla osta delle forze intervenute. Sul posto erano presenti anche il soccorso sanitario, la Croce Bianca, la Croce Rossa e i Carabinieri.