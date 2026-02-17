Merano, appartamento in fiamme nella notte: donna salvata in extremis
Ricoverata in ospedale con una grave intossicazione da fumo, mentre diversi residenti sono stati evacuati. Secondo intervento in via Goethe, dove un uomo avrebbe appiccato il fuoco a due porte di appartamenti all’interno di un condominio (foto vf Merano)
LE FOTO L'intervento di soccorso
MERANO. Paura nella notte a Merano per un incendio in un appartamento di via Alpini, situato al secondo piano. All'arrivo delle squadre l'appartamento interessato risultava fortemente invaso dal fumo e si sospettava la presenza di una persona all'interno. Un primo equipaggio dotato di autorespiratori è intervenuto immediatamente per la ricerca e il salvataggio della persona, nonché per le operazioni di spegnimento. La donna e è stata accompagnata sul balcone e successivamente tratta in salvo tramite l'autoscala. A causa di una grave intossicazione da fumo, è stata affidata al soccorso sanitario e trasportata in ospedale. L'incendio aveva coinvolto principalmente il soggiorno. L'elevata temperatura ha causato la completa distruzione di parte dell'arredamento e il distacco di intonaco e materiali murari dal soffitto. All'interno dell'appartamento sono state rinvenute due bombole di ossigeno, che sono state immediatamente portate all'esterno e messe in sicurezza. Da altri appartamenti sono state evacuate complessivamente quattro persone, tra cui anche un bambino con particolari esigenze di assistenza. Il vano scala risultava completamente saturo di fumo, motivo per cui l'intero edificio è stato controllato ed evacuato a titolo precauzionale. Tutte gli abitanti della palazzina sono state sottoposte a controlli medici e trasportate in ospedale per ulteriori accertamenti. Al termine delle operazioni di spegnimento, l'edificio è stato completamente ventilato. L'appartamento interessato dall'incendio risulta attualmente inagibile; nel vano scala si sono verificati danni da fumo. Gli altri residenti hanno potuto fare rientro nelle proprie abitazioni dopo il nulla osta delle forze intervenute. Sul posto erano presenti anche il soccorso sanitario, la Croce Bianca, la Croce Rossa e i Carabinieri.
MERANO. Paura nella notte a Merano per un incendio in un appartamento di via Alpini, situato al secondo piano. All'arrivo delle squadre l'appartamento interessato risultava fortemente invaso dal fumo e si sospettava la presenza di una persona all'interno. Un primo equipaggio dotato di autorespiratori è intervenuto immediatamente per la ricerca e il salvataggio della persona, nonché per le operazioni di spegnimento. La donna e è stata accompagnata sul balcone e successivamente tratta in salvo tramite l'autoscala. A causa di una grave intossicazione da fumo, è stata affidata al soccorso sanitario e trasportata in ospedale.
L'incendio aveva coinvolto principalmente il soggiorno. L'elevata temperatura ha causato la completa distruzione di parte dell'arredamento e il distacco di intonaco e materiali murari dal soffitto. All'interno dell'appartamento sono state rinvenute due bombole di ossigeno, che sono state immediatamente portate all'esterno e messe in sicurezza.
Da altri appartamenti sono state evacuate complessivamente quattro persone, tra cui anche un bambino con particolari esigenze di assistenza. Il vano scala risultava completamente saturo di fumo, motivo per cui l'intero edificio è stato controllato ed evacuato a titolo precauzionale. Tutte gli abitanti della palazzina sono state sottoposte a controlli medici e trasportate in ospedale per ulteriori accertamenti. Al termine delle operazioni di spegnimento, l'edificio è stato completamente ventilato. L'appartamento interessato dall'incendio risulta attualmente inagibile; nel vano scala si sono verificati danni da fumo. Gli altri residenti hanno potuto fare rientro nelle proprie abitazioni dopo il nulla osta delle forze intervenute. Sul posto erano presenti anche il soccorso sanitario, la Croce Bianca, la Croce Rossa e i Carabinieri.
L’intervento si è concluso dopo circa due ore. L’appartamento è stato dichiarato inabitabile, con varie stanze parzialmente o completamente distrutte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Merano, Maia Bassa e Quarazze, oltre ai carabinieri, al servizio ambulanze della Croce Bianca e a tre ambulanze.
Secondo allarme nella stessa notte
Nel corso della notte, i vigili del fuoco sono stati chiamati anche per un secondo incendio in via Goethe. In questo caso un uomo avrebbe appiccato il fuoco a due porte di appartamenti all’interno di un condominio.
I carabinieri hanno sorpreso il presunto responsabile sul posto e sono riusciti a contenere il principio d’incendio con un estintore a polvere prima dell’arrivo dei vigili del fuoco.
A causa della forte presenza di fumo – in particolare all’ultimo piano, dove erano scattati i rilevatori – l’edificio è stato ventilato e tutte le abitazioni sono state controllate.
Grazie al rapido intervento di tutte le organizzazioni coinvolte, in entrambi i casi è stata evitata l’ulteriore propagazione delle fiamme e sono stati contenuti i danni.