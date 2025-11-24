Merano, autobus distrutto dalle fiamme nel deposito di via San Giuseppe

MERANO. Un violento incendio ha distrutto un autobus parcheggiato all’interno di un deposito in via San Giuseppe, nelle immediate vicinanze del cimitero.



















Merano, autobus in fiamme nel deposito: vigili del fuoco in azione Allarme dopo le 9.30 in via San Giuseppe. Le fiamme sono state domate prima che raggiungessero i mezzi vicini (foto Simone Facchini)

L'allarme è scattato attorno alle 9.30 di oggi, lunedì 24 novembre 2025.Le fiamme si sono sviluppate rapidamente, avvolgendo il mezzo e generando una nube nera visibile da gran parte della città.

Merano, autobus distrutto dalle fiamme nell'autorimessa E' accaduto in via San Giuseppe, nelle vicinanze del cimitero. Vigili del fuoco in azione per salvare i mezzi accanto

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari della zona, che hanno lavorato per riportare la situazione sotto controllo e impedire che il rogo si propagasse ad altri veicoli o strutture dell’autorimessa. La situazione è sotto controllo. Non risultano persone ferite. S.F.