Merano, autobus distrutto dalle fiamme nel deposito di via San Giuseppe
Una densa colonna di fumo nero ha sovrastato la città a lungo dopo l’incendio divampato in un’autorimessa. Il rogo ha distrutto completamente un autobus e ha generato un forte odore avvertito in tutta la zona, mentre i tecnici verificano le cause dell’episodio (foto di Simone Facchini)
MERANO. Un violento incendio ha distrutto un autobus parcheggiato all’interno di un deposito in via San Giuseppe, nelle immediate vicinanze del cimitero.
L'allarme è scattato attorno alle 9.30 di oggi, lunedì 24 novembre 2025.Le fiamme si sono sviluppate rapidamente, avvolgendo il mezzo e generando una nube nera visibile da gran parte della città.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari della zona, che hanno lavorato per riportare la situazione sotto controllo e impedire che il rogo si propagasse ad altri veicoli o strutture dell’autorimessa. La situazione è sotto controllo. Non risultano persone ferite. S.F.