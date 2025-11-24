Le ultime
10:49
Salvini, 'in settimana motivazioni Corte dei Conti su Ponte'
10:46
Coppa Davis, l'Italia del tennis vola anche negli ascolti tv
10:16
Prosegue l'aumento del gasolio auto, self a 1,714 euro/litro
10:11
In Germania l'indice Ifo scende a novembre a 88,1 punti
09:15
Borsa: l'Europa apre positiva e guarda a trattative per Ucraina
09:15
Borsa: Milano apre in calo dello 0,21%, preso stacco cedola
08:39
Lo spread tra Btp e Bund apre stabile a 75 punti
08:21
Il gas sotto i 30 euro con dialoghi pace Russia-Ucraina
08:21
Borsa: l'Asia in ordine sparso guarda alla Fed sui tassi
06:15
Australia, Meta rimuove gli account degli utenti sotto i 16 anni
L'incendio

Merano, autobus distrutto dalle fiamme nel deposito di via San Giuseppe

Una densa colonna di fumo nero ha sovrastato la città a lungo dopo l’incendio divampato in un’autorimessa. Il rogo ha distrutto completamente un autobus e ha generato un forte odore avvertito in tutta la zona, mentre i tecnici verificano le cause dell’episodio (foto di Simone Facchini)

MERANO. Un violento incendio ha distrutto un autobus parcheggiato all’interno di un deposito in via San Giuseppe, nelle immediate vicinanze del cimitero.

L'allarme è scattato attorno alle 9.30 di oggi, lunedì 24 novembre 2025.Le fiamme si sono sviluppate rapidamente, avvolgendo il mezzo e generando una nube nera visibile da gran parte della città.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari della zona, che hanno lavorato per riportare la situazione sotto controllo e impedire che il rogo si propagasse ad altri veicoli o strutture dell’autorimessa. La situazione è sotto controllo. Non risultano persone ferite. S.F.

