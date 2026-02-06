Merano, babysitter lascia soli due undicenni durante l'escursione: denunciata

MERANO. Una babysitter di 27 anni è stata denunciata dai carabinieri per abbandono di persone minori o incapaci dopo aver lasciato soli due ragazzini di 11 anni durante un’escursione nella zona del basso Burgraviato. I due minorenni, rimasti senza supervisione per quasi un’ora, hanno chiamato il Numero unico per le emergenze 112 perché spaventati.

Secondo quanto ricostruito, la giovane era stata incaricata di vigilare sui due ragazzi, ma durante la camminata si sarebbe allontanata per proseguire autonomamente e passeggiare da sola. Trascorsi circa 50 minuti, i due hanno contattato i soccorsi, senza però riuscire a spiegare con precisione dove si trovassero.

La Centrale ha quindi avviato la procedura di geolocalizzazione e ha inviato sul posto la pattuglia più vicina della Compagnia di Merano. Raggiunti in breve tempo, i due ragazzi sono apparsi scossi e hanno raccontato con difficoltà quanto accaduto.

Gli accertamenti svolti dai militari hanno permesso di rintracciare la babysitter e di ricostruire l’allontanamento. Al termine degli atti di rito, la 27enne è stata denunciata. I due minorenni, incolumi, sono stati riaffidati ai familiari.