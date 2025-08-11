Le ultime
Incidente

Merano, ciclista contromano in rotatoria: finisce contro un’auto

Domenica pomeriggio 10 agosto in via Goethe un 27enne pakistano si è scontrato con una macchina guidata da un meranese: portato all’ospedale, fortunatamente non è grave. Rilievi della polizia locale

MERANO. Incidente nel pomeriggio di ieri (domenica 10 agosto) in via Goethe a Merano. Un cittadino pakistano di 27 anni, in sella alla sua bicicletta, ha imboccato la rotatoria contromano, entrando in collisione con un'auto guidata da un meranese di 28 anni.

Nell'impatto il ciclista è caduto rovinosamente a terra, riportando ferite di media entità. È stato soccorso e trasportato al pronto soccorso di Merano.

Sul posto, per i rilievi e la gestione della viabilità, la polizia locale.

