Merano, conclusi i lavori di ristrutturazione del Pronto Soccorso

MERANO. Sono stati completati i lavori per la ristrutturazione e l'ampliamento del pronto soccorso dell'ospedale di Merano. I processi della struttura e i flussi di pazienti sono stati migliorati sul modello del "lean management (gestione snella)". Ora gli ingressi sono due: uno per i pazienti che raggiungono il pronto soccorso autonomamente e uno per le ambulanze ed i medici d'urgenza. Ciò significa che i pazienti che necessitano di cure urgenti potranno essere assistiti in modo più rapido.



È stata inoltre allestita una sala di decontaminazione all'interno del pronto soccorso per evitare di utilizzare l'ingresso normale in caso di sospetta contaminazione da sostanze chimiche o malattie infettive. Per aumentare la sicurezza del pronto soccorso, negli ultimi mesi è stata incrementata anche la presenza di guardie giurate.



Al Pronto Soccorso c’è stato un sopralluogo dal presidente della Provincia, Arno Kompatscher, e dall'assessore all’Edilizia Massimo Bessone.

«La qualità di vita dei cittadini si misura anche dai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni - ha detto Bessone - abbiamo lavorato per dare alla città di Merano un pronto soccorso più spazioso, dinamico, moderno e tecnologicamente avanzato».

Per la ristrutturazione e l'ampliamento del pronto Soccorso, ha riferito ancora Bessone, sono stati spesi più di 6 milioni di euro.



Kompatscher ha visitato anche il reparto di ginecologia che, dal 2006, è stato certificato come Centro senologico dalla Società tedesca per il tumore al seno. Ogni anno all'ospedale di Merano vengono operate in media 150 pazienti affette da tumore al seno. Il presidente ha sottolineato "l'eccellente lavoro" del team di ginecologia: «In Alto Adige possiamo contare su un'assistenza sanitaria di alta qualità - ha detto Kompatscher - Lo dimostra anche l'esempio dell'ospedale di Merano: centri specializzati, come il Centro senologico, offrono un trattamento ottimale su misura per le pazienti».