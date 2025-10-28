Merano, covo dello spaccio scoperto a Maia Bassa, un arresto

MERANO. Scoperto il covo di uno spacciatore nella zona di Maia Bassa: i carabinieri hanno arrestato un 32enne senza fissa dimora, trovato in possesso di cocaina e hashish.

Nei giorni scorsi i militari della Compagnia di Merano, impegnati in un servizio mirato contro lo spaccio di stupefacenti, hanno individuato un appartamento utilizzato come base per la vendita di droga. Lo spacciatore riceveva direttamente i clienti nella palazzina, trasformata di fatto in un punto di riferimento per gli acquirenti.

A insospettire i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile è stato il continuo andirivieni di persone che entravano e uscivano rapidamente dall’edificio. Dopo un appostamento, gli investigatori hanno fermato un uomo che si aggirava con fare sospetto e, durante il controllo, hanno scoperto nascosto sotto i vestiti un involucro contenente 37 grammi di cocaina.

La successiva perquisizione dell’appartamento ha portato al sequestro di un bilancino di precisione e di 89 grammi di hashish, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi. Il trentaduenne è stato quindi arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando provinciale di Bolzano, in attesa del giudizio di convalida.

L’Arma ha reso noto che nei prossimi giorni verranno intensificati i controlli anche negli altri comuni della giurisdizione della Compagnia di Merano, nell’ambito dell’attività di contrasto allo spaccio di droga.