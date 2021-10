Merano, Dario Dal Medico è il nuovo sindaco

MERANO. Le urne si sono chiuse alle ore 21 in punto ed ora sono tutti in attesa dello spoglio per capire chi sarà il nuovo sindaco di Merano: al ballottaggio sono finiti ancora Paul Rösch e Dario Dal Medico, esattamente come nella scorsa tornata.

Seguiremo qui la sfida in tempo reale.

Intanto il primo dato ufficiale è quello del ballottaggio: alle urne è andato il 46,3% degli elettori, un dato in calo rispetto al primo turno.

Ore 21.48

Quando sono state scrutinate 11 sezioni su 28, Dario Dal Medico è avanti su Paul Rösch col 57,3% contro il 42,7%: i voti assoluti sono 2561 contro 1911. Ma molto dipende da quali zone della città hanno completato per primo il loro spoglio.

Ore 21.51

Paul Rösch guadagna qualche punto quando le sezioni scutinate sono diventate 14 su 28, e quindi siamo a metà spoglio. Dal Medico è al 55,1% mentre Rösch è al 44,9%.

Ore 21.54

Paul Rösch guadagna ancora quando siamo a 17 sezioni scrutinate su 28. Dal Medico è al 51,5% Rösch è al 48,5%.

Ore 21.58

Situazione stabile quando le sezioni scrutinate sono 21 su 28. Dal Medico è al 51,4% Rösch è al 48,6%. Ci aspetta un altro finale al fotofinish.

Ore 22.13

Le operazioni di spoglio stanno andando a rilento nelle sezioni mancanti. Siamo a 22 su 28. Dal Medico è al 51,6% Rösch è al 48,4%.

Ore 22.18

Paul Rösch sta colmando tutto il gap e il finale sarà thrilling. Dopo 24 sezioni su 28, Dal Medico è al 50,1% Rösch è al 49,9%. I voti assoluti sono 5962 contro 5928: Merano si conferma spaccata a metà.

Ore 22.32

Dario Dal Medico è ad un soffio dalla vittoria. Quando siamo a 27 sezioni su 28, Dal Medico è al 51,0% contro il 49,0% di Paul Rösch.

Ore 22.59

Dario Dal Medico è il nuovo sindaco di Merano con il 50,3% contro il 49,7% di Paul Rösch.