Merano Galoppo: «Medicinali trovati nelle scuderie, non all’ippodromo. Nessun caso di doping»

MERANO. I controlli dei carabinieri per la tutela agroalimentare di Roma e dei Nas "sono stati effettuati non all'ippodromo ma presso alcuni allenatori che stanziano presso alcune scuderie a Borgo Andreina". Lo precisa Merano Galoppo che, si legge in una nota, "ha dato la massima disponibilità e collaborazione al pari di qualsiasi amministratore di condominio nei confronti di unità in utilizzo a terzi".

Le verifiche presso gli allenatori interessati, prosegue la nota "non hanno rilevato nessun caso di doping, ma hanno portato solo al ritrovamento, in uno spazio in utilizzo ad uno di tali allenatori, di alcuni medicinali. Sulla tipologia dei medicinali trovati non abbiamo informazioni: non sappiamo se si tratti di medicinali ad uso umano o ad uso animale, ma dal verbale risulta che la gran parte degli stessi erano scaduti già da diversi anni".

"Al di là di questi giusti controlli che vengono fatti a sorpresa presso le scuderie in uso agli allenatori nei vari ippodromi in Italia - aggiunge Merano Galoppo - facciamo presente che il controllo sulla regolarità delle corse dei cavalli viene, invece, fatto ogni giornata di corse dai funzionari del Masaf (ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare) che invia i propri veterinari per il controllo antidoping sui cavalli impegnati nelle corse".

"Di tutti gli sport, l'ippica è quello in cui le verifiche antidoping vengono eseguite costantemente ed è statisticamente lo sport meno coinvolto da casi di positività", conclude la nota.