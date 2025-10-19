Merano: i clochard sulle panchine, la protesta dei commercianti

MERANO. Sono pochi in città, forse quattro o cinque. Sono gli invisibili, ovvero uomini tra i quaranta e sessant'anni che regolarmente si posizionano sulle panchine tra piazza del Grano e via delle Corse. Invisibili che diventano visibili quando tirano fuori i loro cartoni di vino, bevono o mangiano, e tutt'attorno lasciano dello sporco.

Alla fine, questi uomini si addormentano sulle panchine, sottraendole alla disponibilità di altri. Diventano visibili anche perché, secondo alcuni commercianti, darebbero una brutta immagine della città turistica e ospitale con i villeggianti.

Storie

Ognuna di queste persone avrebbe una storia personale da raccontare, magari partendo dai successi per proseguire poi con quello che è andato storto. Spesso per questi ultimi della nostra città non è facile spiegare le motivazioni che hanno portato a una vita da senza tetto e vino confezionato in tetrapak.

Mercoledì scorso, in particolare, ha fatto discutere i commercianti e residenti un uomo tra questi addormentato sulla panchina collocata all'incrocio tra via della Corse e i Portici inferiori. Tutt'attorno, l'uomo ha lasciando una serie di rifiuti che hanno fatto storcere il naso a molti.

I commercianti

Diversi i commenti tra i commercianti. «Una brutta immagine per Merano», oppure la richiesta addirittura di rimozione delle panchine, per risolvere così il problema: «All'entrata della Galleria Ariston ci sono tre panchine dove ormai ogni giorno dalla mattina alla sera bivaccano, dormono, bevono fanno i loro bisogni! Abbiamo chiamato i vigili non so quante volte, a loro volta chiamano la Croce Rossa che quotidianamente arriva ma tanto a loro non interessa. Sulle panchine naturalmente non si siede più nessuno. Ma mai possibile che nessuno intervenga, e che ritiri le panchine», uno tra i tanti commenti nella chat.

L'amministrazione comunale e la municipalizzata

Quindi, questa come altre volte, l'amministrazione comunale ha risposto prontamente, nella persona dell'assessora Antonella Costanzo che ha sollecitato l'intervento della Polizia Locale e di ASM per la pulizia della panchina: «Ho sentito immediatamente il comandante, so che una pattuglia si è attivata così come ASM ha mandato una squadra per pulire la zona», spiega Costanzo.

Dal canto suo Patrick König, direttore della Municipalizzata, chiamato in causa dai commercianti risponde che più che pulire ASM non può fare: «Abbiamo mandato un nostro collaboratore a sistemare ma purtroppo non possiamo andare oltre. Puliamo lo sporco, poi però sono i servizi sociali a doversi attivare. Inoltre - continua il direttore di ASM - fino a quando la persona è sulla panchina, non possiamo nemmeno pulire. Abbiamo bisogno che la Polizia sgomberi il luogo. Voglio precisare che purtroppo queste sono catastrofi personali e sociali a cui aaltre istituzioni devono risolvere», la precisazione di König. Un intervento che ha seguito quello della Polizia municipale, spiega il comandante Alessandro De Paoli: «Il nostro agente appiedato in centro è intervenuto. Vista la situazione, hanno buttato un secchio di acqua sul vino versato a terra», spiega il comandante.

Lo psicologo

Alla fine, l'uomo si è spostato, ma tutti sanno che tornerà, con il carico di questioni sulle spalle che lo ha portato a una vita sulla strada. Su questo stato di difficoltà che porta un essere umano a vivere da "barbone", come si diceva una volta, passando il tempo a consumare alcol a basso prezzo, interviene lo psicologo Gabriele Bissacco: «Può essere una forma depressiva, ovvero una rinuncia ad affrontare tutte quelli che sono gli ostacoli della vita. Vita che è una corsa ad ostacoli o una gara di rally dove ci sono le dune, dove puoi bruciare il motore, fare un incidente o come in tutte le gare nel deserto il rischio è di rimanere senza acqua», spiega l'esperto.

Preconcetti e pregiudizi che si intersecano

Situazioni dalle quali si può uscire solo se si è in grado di riattivare risorse interne, o quando a momenti insormontabili della vita non si molla del tutto, ma si reagisce. «Quando rinunciamo a ricostruire la nostra vita, può capitare che lentamente si finisca anche sulla strada, come queste persone. Dobbiamo capire che non tutti reagiscono a situazioni estreme nello stesso modo», spiega Bissacco il quale sulla reazione spesso non benevole verso queste persone abbandonate a una vita priva di mete ha anche qualcosa da spiegare: «Sappiamo che solo quando si parla e conosce una persona si possono ridurre preconcetti e pregiudizi. In questo contesto, è facile chiedere ad altri di ripulire lo sporco lasciato per strada, se la cosa più difficile è chiedere loro come stanno. Come mai sono arrivati a questo. Non intendo un atto di carità, ma a volte il contatto, il parlarci e salutarli sono comportamenti in grado di cambiare la situazione: sia per loro che per noi stessi. Perché è la distanza da queste persone a produrre una visione esclusivamente negativa», l'intervento dello psicologo che così cerca di porre l'accento più sul disagio provato da queste persone che su quello di chi non li vorrebbe proprio vedere.