Merano, in corso le indagini per la morte di una donna di 39 anni in ospedale

Lo spavento

Nella serata di oggi, sabato 18 febbraio, intorno alle ore 19, uno dei carri di Carnevale in sfilata a Montagna, comune in provincia di Bolzano, si è ribaltato ferendo 16 persone: fortunatamente, nessuna in maniera grave. La quantità di soccorsi presente è dovuta all'allarme che un simile incidente reca con sé.