Merano rende omaggio a Mary de Rachewiltz: conferita la cittadinanza

MERANO. In una serata ricca di partecipazione e valore simbolico, l’amministrazione comunale ha conferito alla poetessa, saggista e traduttrice Mary de Rachewiltz la cittadinanza onoraria di Merano. La cerimonia si è svolta al Pavillon des Fleurs, alla presenza di numerosi ospiti d’onore.

Il riconoscimento arriva dopo la mostra “Mary’s Dream – Portrait of a Lady”, ospitata al Palais Mamming fino al 22 febbraio 2026, dedicata alla vita e all’opera della centenaria autrice.



Tra i presenti figuravano la senatrice Julia Unterberger, l’ex presidente della Provincia Luis Durnwalder, la vicepresidente della Giunta provinciale Rosmarie Pamer e gli ex sindaci Günther Januth, Paul Rösch e Dario Dal Medico.



Nel suo intervento, la sindaca Katharina Zeller ha ricordato la centralità della Brunnenburg nella formazione di generazioni di studenti e artisti provenienti da tutto il mondo, definendo de Rachewiltz “una donna speciale, capace di costruire ponti tra lingue, culture e generazioni”. Zeller ha sottolineato anche il valore simbolico dell’evento: de Rachewiltz è la prima donna a ricevere la cittadinanza onoraria del Comune.



Il vicesindaco Nerio Zaccaria ha evidenziato come l’autrice non sia soltanto custode dell’eredità poetica del padre Ezra Pound, ma una figura autonoma e autorevole nel panorama culturale contemporaneo, capace di incarnare i valori che Merano intende promuovere.



Mary de Rachewiltz, che ha compiuto 100 anni lo scorso 9 luglio, ha alle spalle una storia personale e letteraria complessa e cosmopolita. Cresciuta a Gais, ha lavorato fin da giovanissima alle traduzioni delle opere paterne, fino alla pubblicazione nel 1985 della versione integrale italiana dei Cantos. Ha tradotto autori americani come Robinson Jeffers, Edward Estlin Cummings, Ronald Duncan e Denise Levertov, ed è autrice di raccolte poetiche e del memoriale Discrezioni. Storia di un’educazione del 1973.



La serata è stata arricchita dalle laudationes affidate a Massimo Bacigalupo (in italiano) e Ferruccio Delle Cave (in tedesco), dalla moderazione del giornalista Patrick Rina, dagli interventi musicali di Marcello Fera e dalla lettura di alcune opere dell’autrice da parte di Patrizio Zindaco e Christina Khuen.



Negli ultimi anni, il Comune di Merano ha conferito la cittadinanza onoraria solo ad altre due personalità: lo scrittore Joseph Zoderer nel 2015 e il musicista Franco D’Andrea nel 2016.