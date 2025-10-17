Le ultime
Edilizia sociale

Merano, riqualificazione Ipes in via Manzoni: lavori per 35 alloggi

Aperto il cantiere in via Manzoni: l’intervento, della durata di sei mesi, punta a migliorare sicurezza, efficienza energetica e comfort abitativo

MERANO. L’Istituto per l’Edilizia Sociale della Provincia di Bolzano ha avviato un intervento di riqualificazione degli edifici ai civici 119-121 di via Manzoni, a Merano. I lavori, iniziati il 18 agosto, riguardano 35 appartamenti e si concluderanno entro il 21 febbraio 2026, per una durata complessiva di sei mesi.
 

L’obiettivo è migliorare le condizioni strutturali ed energetiche del complesso, con opere che interessano sia le facciate che gli interni. Verranno installate nuove tubazioni per il teleriscaldamento, allacciamenti per la rete telefonica e la banda larga, e rimossa la rete gas esterna. Le facciate saranno restaurate con il ripristino dell’intonaco danneggiato, la sostituzione di finestre e parapetti e il rifacimento dei pavimenti di balconi e terrazze.
 

All’interno degli edifici sono previsti lavori nelle cantine e nelle parti comuni: saranno rimosse e ricostruite le pareti divisorie, sostituiti i serramenti e posati nuovi massetti. Nei vani scala si interverrà su parapetti e controsoffitti, con la posa di nuove tubazioni di riscaldamento. Anche la copertura sarà completamente rinnovata, con isolamento termico, impermeabilizzazione e installazione di una linea vita per la sicurezza.
 

«Questo intervento – spiega la presidente Francesca Tosolini – rappresenta una riqualificazione profonda, che va oltre la manutenzione ordinaria. Vogliamo rendere gli alloggi IPES più sicuri, efficienti e confortevoli, investendo in un patrimonio che guarda al futuro».
 

L’assessora all’Edilizia Ulli Mair sottolinea che «la modernizzazione degli edifici IPES è necessaria per preservare nel tempo il patrimonio abitativo e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Il cantiere di via Manzoni è un esempio concreto di edilizia sociale sostenibile».
 

Le sistemazioni esterne prevedono infine il ripristino di marciapiedi e aiuole e l’installazione di un nuovo sistema di drenaggio, completando un intervento che coniuga efficienza energetica, sicurezza e attenzione ambientale.

